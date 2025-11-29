René Santana, Iván Armas y Willy Rodríguez, los más rápidos en la XIII Subida Montaña Alta - Guía

El Campeonato de Montaña de Las Palmas 2025 finalizó en la Subida Montaña Alta-Guía, con las victorias de Iván Armas con el Porsche 911 GT3 (turismos-categoría 1), René Santana con la Silver Car S3 (CM-categoría 3), autor de mejor crono con 3.52.709, primer récord de la prueba en su nuevo trazado. Y Bentejuí Willy Rodríguez con la barqueta Norma M20F (categoría 2-SS), completó los ganadores de las tres categorías, sin más problemas que luchar contra ellos mismos para intentar mejorar los cronos en cada una de las dos mangas oficiales, aunque se tuvieron que conformar con el mejor tiempo en la primera, salvo Willy que bajó su crono en la segunda manga oficial.

El CD.Azuatil agilizó el desarrollo de la prueba y a las 13.30 horas finalizaba sin incidentes de mención. Una subida que ha ganado muchos enteros con su nueva versión de 5,29 km, lo que fue palpable por la gran asistencia de aficionados y las opiniones de sus protagonistas los pilotos. El programa acabó en la Casa de la Cultura con la entrega de trofeos, con asistencia del alcalde de Guía Alfredo Gonzalvez y el presidente de la FALP, Dani Ponce, entre otros miembros de la federación y la organización.

Campeón provincial

El registro de 2.59.723 obtenido en la primera subida oficial fue suficiente para que Iván Armas sumara una nueva victoria en el Campeonato de Montaña de Las Palmas del que ya era virtual campeón provincial antes de la última subida del año. Pero quiso rematar la faena con su buena actuación en Montaña Alta de Guía. Para Armas sería también el triunfo dentro del Trofeo Legend y deja de legado el mejor crono de turismos.

A más de cinco segundos se clasificaba en la segunda plaza del podio de turismos Alejandro Suárez, con Mitsubishi Lancer Evo IX, en una de sus mejores clasificaciones hasta el momento. Y el tercer lugar del podio lo obtenía Alexis Santana con el Renault 5 GT Turbo, que en la última manga le robaba la posición a Víctor Mendoza con su espectacular Mitsubishi Lancer Evo III, cuarto de la general, a sólo siete décimas del anterior. Quinto de la general terminaba Cristofer Bolaños con un BMW M3, por sólo unas décimas sobre Echedey Cruz, sorpresa de la jornada con el Renault Clio, que adelantó a Juan Betancort con el Toyota Corolla, y también a Carlos Rodríguez con Toyota Yaris, séptimo y octavo clasificados. Rodríguez además se llevó el trofeo al primer pilotos clasificado de Guía.

Trofeo Promoción de Montaña

Juan Betancort Jr se llevaba el Trofeo de Promoción de Montaña de la FALP con Opel Adam, mientras Miguel Martín ganaba el Trofeo PH160 dentro de los históricos y Cristofer Bolaños el de PF220. En el apartado Legend, en esta edición los primeros clasificados coinciden con los primeros de la general de turismos o categoría 1.

Tal y como se inició la temporada, la participación de barquetas y CM está bajo mínimos. Pero en esta edición queda el siempre espectacular sonido de la barqueta Norma de Willy Rodríguez, ganador en solitario de la categoría 2 y el segundo mejor tiempo absoluto, con 2.56.947. En la categoría 2 de las CM, René Santana se apropió del récord absoluto con la Silver Car (3.52,709), seguido de David Bethencourt con la Speed Car.

Regularidad Sport

Alberto Lorenzo y Aday Luján se impusieron con su VW Golf 1 en Regularidad Sport, en una interesante pugna con los segundos regularistas, Javier Marrero-Guillermo González con otro Golf 1. Terceros del podio de RS fueron Rubén Jiménez-Roberto García con R-5 GT Turbo.

En la media intermedia del Campeonato de Regularidad, los mejores fueron Santiago y Darío Perera con el SEAT 124, teniendo como compañeros de podio y por este orden, Gerardo y Gisela García con el Toyota Corolla y José Luis Suárez-José Carlos Caballero con un Toyota Starlet.

La media 60 la ganaba Jonay y José Rodríguez con el legendario Renault 12 Gordini, el más longevo de la subida, seguidos de Gregorio Fontanilla-José María Emperador con el Suzuki Swift, mientras Gustavo Ramos-Zeneida Jiménez fueron terceros con el BMW 318i.

Por su parte, Pablo Falcón-Jason Viera se imponían en la Copa TH Homologaciones-Trofeo Por-Auto a bordo de un Toyota Starlet.