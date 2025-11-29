El sueño del boxeador grancanario Alcorac Caballero de ser campeón nacional debe esperar

El sueño de Alcorac Caballero de trasladar sus éxitos en el kickboxing, en la modalidad de K-1, al mundo del boxeo, deberá esperar. El grancanario sufrió su segunda derrota como profesional ante el aragonés Ezequiel Gurría, que se impuso en casa a los puntos por decisión unánime de los jueces tras diez asaltos. Un triunfo que coronaba en un Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, ante 4.000 fieles, al púgil local como nuevo campeón de España del peso medio, recogiendo así el cinturón que había dejado vacante su antecesor, Jhon Jader Obregón.

Se impuso el estilismo del maño al poderío fajador del isleño. Este cayó en la trampa de su rival, que consiguió llevar el combate a su terreno, manteniendo en todo momento la pelea en la media-distancia. Los intentos de Alcorac por conectar un golpe definitivo no cuajaron ante un púgil que buscaba sumar puntos que engrosar en su casillero, fiel a su estilo, tirando de cerebro. La inteligente pelea propuesta por el aragonés le reportó una decisión unánime de los jueces con un doble 98-92 y un 99-91.

La experiencia se impone

La experiencia en el mundo del boxeo de Gurría resultó clave en el devenir del combate, permitiéndole proclamarse por segunda vez en su carrera como campeón de España, tras haberlo sido en su momento en peso superwélter; ahora logra el entorchado nacional en el peso medio. Además, el zaragozano consiguió retener el cinturón del WBA Iberoamericano que también se puso en juego en el combate ante el grancanario.

Por su parte, Alcorac Caballero, regresa de Zaragoza sin su ansiado título, pero con otra experiencia de vida que sin duda alguna le servirá en el futuro en su incipiente carrera profesional dentro del mundo del boxeo.

El isleño, tras coronarse como campeón de España, de Europa y del mundo en su carrera como luchador de kickboxing, dentro de la modalidad de K-1, quiere trasladar esos éxitos a su carrera boxística. Por el momento, ocho triunfos y dos derrotas, con la de ayer, contemplan al bravo púgil residente en Bañaderos.