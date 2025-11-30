FÚTBOL
Canarias hace historia en la Copa de las Regiones UEFA
El combinado insular gana a Extremadura y empata ante Aragón para clasificarse para la siguiente ronda como cabeza de serie
La Selección de Canarias absoluta masculina logró clasificarse para la Fase Intermedia de la Copa de las Regiones UEFA tras sumar una victoria frente a Extremadura y un empate ante Aragón, en un encuentro en el que este resultado les servía a ambos combinados territoriales para obtener el pase.
Desde los primeros minutos, Canarias quiso imponer su autoridad y asumió el control del encuentro, aunque con escasas ocasiones claras para batir la portería rival. Con el paso del tiempo, Aragón comenzó a generar peligro y a ampliar su dominio en el juego, forzando varios córners consecutivos. Canarias trataba de salir al contragolpe cuando recuperaba el balón en el centro del campo, pero sin llegar a inquietar al meta local Ethan Laínez. Fue un periodo muy igualado y con pocas oportunidades.
Canarias aguanta y sella su billete
Tras el descanso, el partido se inclinó hacia el lado aragonés, que ejercía una marcada superioridad territorial tras los primeros minutos de tanteo en la segunda mitad; sin embargo, todas sus aproximaciones fueron bien defendidas por los canarios. Los últimos minutos estuvieron marcados por la intención de minimizar riesgos en ambas áreas, aunque Canarias no renunció a buscar la victoria, ya que los dos equipos tenían asegurado su billete para la Fase Intermedia.
Con el pitido final llegó la celebración canaria, que hace historia con esta clasificación para la siguiente ronda, programada para los días 28 y 29 de enero de 2026. Canarias ya es una de las ocho mejores selecciones de esta edición 2025.
