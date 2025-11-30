Una jugadora del Valsequillo sufre un desmayo durante un partido en Lanzarote

Una futbolista del Valsequillo sufrió un desmayo en el día de ayer en el Municipal de Argana mientras disputaba un partido frente al Orientación Marítima, correspondiente a la 11ª jornada de la Preferente de Las Palmas. La jugadora cayó al césped a mitad del choque, provocando una situación de alerta entre sus propias compañeras, todo el equipo rival y el público asistente. A pesar de la evidente preocupación ante la escena que se presenció sobre el verde tras el desvanecimiento, la rapidez con la que actuaron los servicios médicos resultó clave para que la futbolista valsequillera pudiera estabilizarse gracias a los primeros auxilios prestados tras el susto.

Desde la UD Valsequillo se ha querido aclarar que este incidente no se trató de un episodio cardiorrespiratorio, sino de un problema relacionado con las altas temperaturas que se alcanzaron durante la disputa del encuentro. De hecho, este hándicap afectó también a otras jugadoras a lo largo del duelo, por lo que las condiciones en las que se desarrolló el choque perjudicaron el rendimiento de las deportistas.

La futbolista permanece en observación

Aunque la jugadora consiguió ser estabilizada sobre el terreno de juego y se encontraba consciente después de ser atendida, fue trasladada hasta el Hospital Doctor José Molina Orosa, en la capital conejera, para que se le pudiera realizar una valoración completa. De ese modo, aún permanece en observación, tal como han explicado miembros de la entidad valsequillera.

Por otra parte, el Valsequillo ha querido agradecer las muestras de apoyo recibidas y ha solicitado de forma vehemente que se eviten difusiones excesivamente alarmistas que puedan llegar a preocupar a la familia y a las amistades de la deportista. En ese sentido, desde el club se espera y confía en una pronta recuperación tras este incidente en tierras lanzaroteñas.