Miguel Padrón y Luis Mesa, ganadores absolutos de la Semana Olímpica Canaria de vela

La bahía de Las Palmas de Gran Canaria puso hoy el broche de oro a la XXVII Semana Olímpica Canaria de Vela, tras tres intensas semanas en las que el litoral capitalino se transformó en un auténtico campo de regatas internacional. La cita, consolidada ya como una de las competiciones invernales más prestigiosas de Europa, reunió en su última etapa a las clases olímpicas ILCA 6, 470 y WingFoil con una abrumadora participación de regatistas de primer nivel procedentes de todo el mundo.

La última jornada contó con tres invitados de excepción, referentes internacionales de la vela, Fernando León Boissier, leyenda de la vela española y oro olímpico en Atlanta 1996 en Tornado, José Ponce Fernández, campeón de España y top mundial en la clase Snipe, además de regatista histórico del RC Náutico Gran Canaria y Joaquín Blanco Albalat, olímpico en Río 2016 y referente nacional en la clase Ilca 7. Los tres ejercieron de comentaristas durante el streaming que ofreció el Club durante el último tramo de la competición en el que se adoptó el formato de Medal Race. Esta metodología, según los estándares de World Sailing, en la que es la regata final en la que compiten únicamente los diez barcos mejor clasificados tras la serie regular. En esa regata decisiva los puntos valen el doble y su resultado no puede descartarse, lo que mantiene la incertidumbre hasta la línea de meta. Con este formato, World Sailing busca convertir la jornada final en el gran clímax de la competición, garantizando emoción hasta el último bordo, es por eso que será el formato adoptado en las próximas Olimpiadas.

Premios individuales

En ILCA 6 femenino, la victoria fue para la irlandesa Eve McMahon, seguida de la británica Hannah Snellgrove, mientras que el tercer puesto fue para otra regatista del Reino Unido, Daisy Collingridge.

En ILCA 6 masculino, el triunfo lo firmó Alexander Hartsink, con Benedek Heder en la segunda posición y el español Alonso Pérez completando el podio.

En la clase 470 Mixto, la dupla formada por Simon Diesch y Anna Markfort se proclamó vencedora, seguida por Martin Wrigley y Bettine Harris, mientras que el tercer lugar quedó en manos de los italianos Giacomo Ferrari y Alessandra Dubbin. La representación española, compuesta por Silvia Mas y Alejandro de Maqua, finalizó en una meritoria octava posición.

Por último, en WingFoil, modalidad incorporada a la competición durante el fin de semana, el primer clasificado fue el canario y regatista del RCNGC Ángel Granda, seguido por Jeremy Rodríguez del Club Marítimo Varadero, y por el también canario Ancor Yone Sosa, que cerró el podio.

Los ganadores absolutos del trofeo Manuel Pazos fueron Miguel Padrón Ferrer y Luis Mesa Oliver de la clase 420, ambos regatistas del RCNGC.

Entrega de premios con amplia representación institucional

Por la tarde tuvo lugar la ceremonia de clausura, presidida por autoridades como la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas Beatriz Calzada, el almirante comandante del Mando Naval de Canarias Santiago de Colsa Trueba y el jefe del Arsenal Carlos Garau Pérez-Crespo. También participaron representantes destacados del deporte náutico canario como el presidente de la Federación Insular de Vela David Adrián Pérez Ramboux, el presidente del Real Club Victoria Juan Jesús Ortega Machín y la presidenta del Club Marítimo Varadero Macarena Martínez-Darve.

Con esta edición, la Semana Olímpica Canaria de Vela confirma de nuevo su condición de referente internacional y plataforma clave para la proyección de nuevos talentos, reforzando a Gran Canaria como uno de los mejores campos de regatas del mundo durante el invierno.