El Unión Agüimes gana al Roque Nublo y toma ventaja por el liderato de la Segunda Categoría

Victoria para tomar ventaja en la Liga Cabildo de Gran Canaria. El Unión Agüimes superó sin apuros su luchada ante el Roque Nublo en El Chiquero (7-12). Los del sur de Gran Canaria lograron imponerse gracias a la aportación de todos sus luchadores. Aunque su puntal C, Aitor Lorenzo, solo tuvo que intervenir una vez, los tres puntos se cimentaron en el trabajo de sus sillas medias: Aridane Martel, José González y Dauny Ramírez. El destacado B, David Medina sumó dos puntos y Jonay Roque, uno.

Así, el Unión Agüimes continúa líder con 13 puntos, manteniendo una luchada de ventaja sobre el Guanarteme, después de su triunfo por 12-9 frente a Los Guanches. El puntal C, Cristo Izquier, fue decisivo para asegurar la victoria ante el conjunto de Arucas, al tumbar al destacado C, José Antonio Santana, y al destacado B, Acoirán Sánchez. Antes de ello, Acoirán había conseguido eliminar al destacado C, Yeray Mayor, por amonestaciones, y derribar al destacado B, Tomás del Toro.

En la tercera plaza empatan con 9 puntos el Maninidra y el Santa Rita, después del triunfo de los de Ingenio por 12-10. En el Maninidra, la victoria se fundamentó en las actuaciones del sénior Adonay Rodríguez y del destacado C, Miguel Betancor, con tres puntos cada uno, además de los dos aportados por el capitán Manu Hernández. Mientras, su destacado A, Abián Sánchez, sumó un punto.

En la parte baja de la clasificación, Los Guanches se sitúan quintos con 3 puntos en cinco jornadas, mientras que el Roque Nublo continúa como colista con puntuación negativa en el arranque de la temporada 25/26 de la Liga Cabildo de Gran Canaria.

En Tercera Categoría, el Castro Morales B sigue a velocidad de crucero

Los juveniles del conjunto teldense siguen demostrando sus cualidades en la categoría de bronce de la Lucha Canaria. Este fin de semana vencieron por 8-12 al Ajódar, en la Montaña de Gáldar. A pesar de los cinco puntos logrados por el destacado C, Airam Gordillo, los juveniles Kaled Cruz y Yenedey Gil, con dos puntos cada uno, junto a la aportación del también juvenil Josías Santana, con tres puntos, inclinaron la balanza del lado visitante. El sénior Iván Pérez también añadió tres puntos para el Castro Morales B.

Con esta victoria, el equipo de Telde mantiene su liderato con 15 puntos, sacando una luchada al Tinamar, que descansó en esta quinta jornada. En tercera posición, con 9 puntos, aparece el Unión Sardina, tras imponerse por 12-11 al Vecinos Unidos, sexto con 3 puntos. Los del sur vencieron gracias a la gran noche de su destacado C, Yakhya Ndour, que tumbó a seis luchadores del equipo visitante, entre ellos al destacado C, Santiago Mesa.

Por último, el Adargoma toma aire respecto a la zona baja de la tabla al vencer por 12-9 al Unión Doctoral, colista de la Tercera Categoría de la Liga Cabildo de Gran Canaria. El sénior Mahay Sánchez fue el máximo tumbador del Adargoma con tres puntos, aunque la balanza terminó por inclinarse cuando el destacado C, Alberto González derribó a Sergio Herrera, capitán del Unión Doctoral, y Aarón Dávila hizo lo propio con el destacado C, Ramón Perdomo, estableciendo así el resultado definitivo.

En la Liga ABT Canarias Sénior-Juvenil, triple empate en el liderato tras la derrota del Castro Morales

Cayó el conjunto teldense en el Municipal de Vecindario ante el Unión Sardina por 7-19, y las del sur de Gran Canaria alcanzan los 6 puntos en lo más alto de la clasificación tras las dos primeras jornadas.

También figura en el liderato el Santa Rita, primero de forma momentánea por el luchaverage general, al imponerse por 8-23 al Maninidra en El Chiquero, mientras que las de Ingenio se colocan cuartas con 3 puntos.