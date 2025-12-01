Darias resalta en el 25º aniversario del IMD su labor para que Las Palmas de Gran Canaria sea referente en deporte y hábitos saludables

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha celebrado este lunes el 25 aniversario del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD) con un acto abierto a la ciudadanía en el terrero de lucha de La Gallera, en el Complejo Deportivo López Socas.

La alcaldesa, Carolina Darias, acompañada por la concejala de Deportes y presidenta del IMD, Carla Campoamor, ha presidido el acto, que también ha contado con la presencia del consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, entre otras autoridades.

Durante su intervención, la alcaldesa ha destacado que "hoy se celebran 25 años de historia juntos. Una historia de éxitos compartidos. Una historia cuyos grandes protagonistas son todas las personas y entidades que han hecho posible el camino recorrido y con denominador común, nuestro compromiso con los valores propios de la actividad física y el deporte, esto es, el esfuerzo, el trabajo constante, el compañerismo, el respeto".

El acto, que ha contado con la participación de clubes, deportistas, ciudadanía y empleados del IMD, ha permitido reconocer públicamente a quienes han contribuido a que Las Palmas de Gran Canaria se consolide como "una ciudad referente en deporte, formación y promoción de hábitos saludables". La alcaldesa ha subrayado que "tenemos que rendir un merecido homenaje a esos héroes y heroínas que, de una forma u otra, contribuyen cada día a mejorar la actividad física y el deporte en la ciudad".

Durante estos 25 años, el IMD ha planificado y gestionado la red de instalaciones deportivas municipales, ha ampliado y modernizado infraestructuras y ha impulsado programas para todas las edades. Según la alcaldesa, "reflejo de esta realidad, durante estos años el IMD ha hecho posible la creación de tres nuevas instalaciones con una inversión superior a ocho millones de euros: el Centro Deportivo de San Lorenzo, el Campo de Fútbol de La Suerte y la Pista multideportiva de la Vega de San José".

Durante este mandato, el Ayuntamiento también ha reforzado el mantenimiento de las instalaciones existentes con contratos incrementados un 42% y más de 600.000 euros destinados a la conservación del césped artificial.

En palabras de Darias, "nos adaptamos a nuevas modalidades deportivas y destinamos un presupuesto que no ha hecho más que crecer en los últimos años, hasta alcanzar la cifra de 18 millones de euros".

Asimismo, la alcaldesa ha destacado el apoyo económico a clubes y deportistas. Las subvenciones a clubes de élite alcanzaron los 640.000 euros y las ayudas a deportistas individuales crecieron un 16,67%, hasta los 70.000 euros. "Deporte femenino, deporte adaptado y deporte tradicional reciben el apoyo del IMD con partidas específicas. En los últimos años hemos aumentado nuestro apoyo a través de las subvenciones, alcanzando prácticamente los 3 millones de euros", ha señalado Darias.

El IMD también promueve hábitos saludables con programas que han reunido a miles de participantes, como los campus deportivos de Navidad y Verano, con más de 3.000 niños y niñas, y el proyecto Parques Activos, en el que han participado más de un millar de personas adultas. La alcaldesa ha recordado que "quienes participamos en este acto, sabemos de la importancia de la práctica deportiva y la actividad física, porque estamos convencidos de que el deporte es salud y la salud es vida".

De cara al futuro, Darias ha avanzado nuevos iniciativas: "un futuro lleno de nuevos proyectos, como el Campo de Fútbol de Hoya de la Plata, primer campo de fútbol con césped orgánico de la ciudad, o la nueva licitación de los terrenos anexos al campo de fútbol de La Suerte; la creación de pistas deportivas con diseños singulares como la de La Minilla, Míller Bajo o Casablanca I; la instalación de gradas cubiertas; y la incorporación de nuevas modalidades como el pickleball o el skatepark de Tamaraceite. Un futuro repleto de ilusiones y de compromiso que seguiremos trabajando por nuestras federaciones, nuestros clubes y nuestros deportistas", ha señalado Darias.

Ceremonia y reconocimientos a federaciones y entidades

Durante la celebración, el Ayuntamiento ha rendido un homenaje especial a federaciones y entidades que han contribuido al desarrollo del deporte adaptado, femenino, minoritario y tradicional, garantizando que "la diversidad de la población canaria se haya visto reflejada en la actividad física". La alcaldesa ha agradecido "la entrega, la visión y el trabajo diario realizado por cada una de las entidades para la evolución del deporte en la capital".

Entre las entidades galardonadas estuvieron el Instituto Insular de Deportes; la Federación Barquillo de Gran Canaria; la Federación Canaria de Esgrima; la Federación de Lucha Canaria; ACAGEDE; la Federación Canaria de Patinaje; la Federación de Garrote Canario; la Federación Canaria de Tenis; la Federación Ciclismo Canario; la Federación Canaria de Luchas y MA; la Federación Canaria de Pádel; la Federación Insular de Fútbol de Las Palmas; la Federación Insular de Voleibol; la Federación Insular de Balonmano; la Federación Insular de Baloncesto; el COLEF; la Real Federación Canaria de Golf; la Federación Canaria de Natación; la Federación Canaria de Surf; la Federación Canaria de Rugby; la Federación Insular de Taekwondo; la Federación Insular de Ajedrez; la Federación Canaria de Kickboxing; la Federación Insular de Judo y DA G.C.; la Federación Canaria de Atletismo; la Federación Canaria de Piragüismo; la Federación Canaria DPD; la Federación Vela Latina de Botes; la Federación Insular de Automovilismo; la Federación Canaria e Insular de Petanca y Bola Canaria; la Federación de Boxeo Gran Canaria; Charter 100; la Federación de Tenis de Mesa de Gran Canaria; la Federación Insular de Vela de Gran Canaria; y la Federación Canaria de Hockey.

Asimismo, se ha reconocido especialmente al personal del propio IMD, cuyo compromiso y dedicación durante estos 25 años han sido fundamentales para consolidar a la ciudad como referente en deporte, formación y promoción de hábitos saludables en todos los barrios de la capital.