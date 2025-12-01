Juan Torres, nombrado Director Insular de Ejecución del nuevo Estadio de Gran Canaria

El Área de Deportes del Cabildo de Gran Canaria ha designado a Juan Torres Alemán como Director Insular de Ejecución del nuevo Estadio de Gran Canaria, un proyecto estratégico con una inversión superior a los 100 millones de euros y que forma parte del plan insular para cumplir los requisitos de la candidatura como sede del Mundial 2030 de fútbol.

El nombramiento de Juan Torres supone un paso decisivo para el impulso del ambicioso Proyecto de la Nube, la iniciativa con la que el Cabildo transformará el Estadio de Gran Canaria en un referente arquitectónico, funcional y sostenible para la isla. La actuación, prevista entre 2026 y 2030, permitirá dotar al recinto de mejores condiciones estructurales, mayor capacidad, nuevos servicios y una imagen renovada acorde con los estándares internacionales exigidos para albergar eventos de primer nivel.

El nuevo puesto directivo se integrará en la estructura del Área de Deportes y trabajará en estrecha coordinación con el Servicio de Arquitectura y el resto de unidades técnicas del Instituto Insular de Deportes, garantizando una ejecución coherente con los procedimientos administrativos, económicos y de supervisión propios del IID. Esta dirección insular actuará como figura de enlace entre los equipos proyectistas, la dirección facultativa, los contratistas y el Cabildo, reforzando la capacidad técnica y estratégica del proyecto, sin alterar las competencias del servicio de arquitectura ya existente.

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, incidió en que "la complejidad de la obra necesitaba una persona con conocimiento y experiencia suficiente para hacer un seguimiento del proceso desde el primer momento. Desde la presentación del proyecto a todas las adjudicaciones de la obra y su proceso administrativo. Juan Torres ha demostrado una experiencia profesional encomiable y aporta a la administración pública solvencia, seriedad y tranquilidad a la hora de afrontar el reto de la transformación del Estadio de Gran Canaria en un icono arquitectónico que además estará a la vanguardia de la sostenibilidad".

Torres Alemán, arquitecto de amplia trayectoria, fue decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria entre 2002 y 2008, presidió la Fundación Docomomo entre 2005 y 2017 y ha representado al Colegio de Arquitectos en la Comisión de Patrimonio Histórico de Gran Canaria. Cabe añadir que en su experiencia profesional se incluyen proyectos de gran envergadura en el ámbito sanitario del archipiélago: entre 1995 y 1997 fue seleccionado por el Servicio Canario de Salud como arquitecto consultor de CODEH, S.A. para la planificación funcional, seguimiento y dirección ejecutiva de las obras del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, el Hospital General de La Palma y la reforma y ampliación del Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife.

Asimismo, cuenta con una gran trayectoria en obras y proyectos que mejoraron la imagen turística de la zona sur de la isla, debido a que formó parte del equipo responsable de la adecuación del Paseo Marítimo de la Playa de Amadores a usos comerciales y turísticos (1997), participó en la ampliación de la Clínica Roca en San Agustín (2000) y en 2018 intervino en la remodelación y renovación del Área Comercial Anexo I y II en Playa del Inglés, un espacio de gran impacto para la actividad turística del municipio de San Bartolomé de Tirajana.

Una de las claves del nombramiento de Torres ha sido el perfil técnico y la experiencia en gestión de proyectos de gran escala refuerzan el liderazgo del proceso, especialmente en una fase en la que se requiere consolidar los aspectos legales y documentales previos al inicio de las obras.

El arquitecto, además, participó como miembro del jurado que evaluó las propuestas del concurso para la ampliación y reforma integral del Estadio de Gran Canaria, y fue asesor del IID en la redacción de los pliegos del concurso, aportando su conocimiento técnico y su experiencia en proyectos.

La reforma integral del Estadio de Gran Canaria generará un impacto deportivo, social, urbanístico y económico de gran alcance. Se trata de una infraestructura clave, utilizada de forma constante por aficionados al deporte y a los espectáculos culturales, y que actúa como un elemento estratégico para el desarrollo presente y futuro de la isla.

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, destacó que “el nombramiento de Juan Torres representa un avance significativo en la hoja de ruta del nuevo Estadio. Se trata de un proyecto de enorme escala e importancia para Gran Canaria, y contar con un profesional de su trayectoria garantiza un impulso sólido y riguroso”.

Romero añadió que “estamos trabajando en un proceso que no solo busca modernizar el Estadio, sino posicionar a Gran Canaria a la altura de los grandes escenarios deportivos internacionales. La designación de Torres es clave para continuar consolidando este objetivo”.