Medallas grancanarias en el Nacional sénior de judo

En la localidad madrileña de Pinto, Canarias conquistó tres metales en el Campeonato de España sénior, un hito que no se repetía desde hace décadas en el judo isleño. Los clubs Bushican y Akari-Las Nieves lograban coronarse con una plata y dos bronces, respectivamente, en un cita que reunió en la capital de España a lo más granado de este deporte a nivel nacional.

Antonio Aixel Ramírez, del Bushica, logró un subcampeonato en -100 kilos que permitía a Canarias regresar a una gran final masculina de la máxima categoría tras 27 años, un hecho que no se producía desde 1998. El joven grancanario, aún siendo júnior, demostró un gran nivel técnico. La pena fue que el tan esperado combate por el oro no pudo disputarlo debido a un contratiempo físico.

Por su parte, Giovanni Suárez Artiles, en -66 kilos, obtuvo un meritorio bronce después de vencer al representante de Valencia con una gran transición que hizo abandonar a su oponente por estrangulación. El judoka del Akari-Las Nieves se hacía así con su segunda presea consecutiva en esta difícil categoría.

Su compañera de club, Ainoa Salazar Ramos, se colgó la medalla de bronce en -70 kilos como premio a su gran competición. Lograba avanzar hasta semifinales con autoridad. Posteriormente caía en esas semis por penalizaciones (tres shidos a dos). Su metal lo obtuvo después de una gran acción técnica en los primeros compases del combate por el último escalón del podio.