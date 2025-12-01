Este miércoles se cierran las inscripciones para el Rally Isla de Gran Canaria

Este miércoles a las 14 horas se acaba el plazo para la realizar la inscripción de los equipos en el LXIV Rallye Isla de Gran Canaria, una prueba que espera recibir una buena lista de participantes, similar a la que tuvo en la cita aplazada a finales del pasado mes de mayo, esperando ser un buen broche final del Campeonato BP de Las Palmas 2025. Las inscripciones siguen disponibles en la web de la prueba y en VMRM.net.

Este mismo lunes, en la Delegación del Gobierno en Las Palmas capital, se ha desarrollado la reunión de coordinación de la seguridad del decano de los rallys, entre la organización de la Escudería Maspalomas, representada por Acaymo Reyes como presidente de la entidad y por el jefe de seguridad del rallye, José Víctor Rodríguez. Los organismos que participan en la cobertura de seguridad y emergencias, como policías locales, Cuerpo Nacional y Guardia Civil, junto a técnicos y funcionarios, miembros de Protección Civil, Cruz Roja convocados por la subdelegación del Gobierno de España en la isla. Aunque la estructura del rallye sigue siendo la misma que en el pasado mes de mayo, la nueva fecha obliga a revisar nuevamente todo el plan de seguridad y actualizar necesidades y medios disponibles. Una puesta en común que ha dado el ok a la celebración del rallye y ahora la organización espera la colaboración al máximo del público, vecinos del itinerario y aficionados, para que el evento no tenga problemas en su desarrollo y tenga un final exitoso.

El próximo martes, a las 12 horas en la sala del Gran Canaria Arena, se llevará a cabo su presentación oficial y se repasarán las características de la prueba, programa y medidas de seguridad, más la lista de inscritos que se publicará ya el miércoles 10 de diciembre a las 20h.

La sede será ahora solamente en el Estadio de Gran Canaria y se estrena como tramo "estrella", la cronometrada de más de 18 km entre Fontanales y Juncalillo, con la carretera recién asfaltada. Se mantiene igualmente el tramo que abrirá la prueba en la tarde-noche del viernes, "Las Palmas de Gran Canaria", en la carretera de San Lorenzo al Jardín Canario.

El rutómetro con un total de siete tramos cronometrados, continuará en la jornada del sábado con dos secciones más de tres especiales cada una, que contienen la repetición a doble pasada de los tramos: el ya comentado "Fontanales-Fagajesto-Juncalillo-Los Garajes", de 18,55 km, seguido de "Tejeda-Ayacata" de 10,35 km y repite de nuevo el tramo "Ariñez-Utiaca", con sus 9,69 km. Un itinerario de unos 288 km, de los cuales 80,66 son cronometrados (27,9 %).

El tramo de Las Palmas de Gran Canaria será el viernes a partir de las 19:30 horas. El sábado la actividad del rally se inicia a las 9:30 horas y el TC2 arrancará a las 10:30 h. Después del TC7 previsto para las 16:45, última especial a disputar, el primer equipo regresará al Estadio de Gran Canaria a las 17:35 h y a continuación se finalizará con la ceremonia de llegada y entrega de trofeos. Entre las 13:05 y las 14:00 h, se realizará la asistencia intermedia en el parking anexo al Estadio.

El pasado año, la prueba fue ganada por el equipo de Julián Falcón-Daniel Rosario con Skoda Fabia R5, completando el podio por este orden, Julio Martínez-Pedro Viera (Porsche 911 GT3) y Raúl Quesada-Dani Sosa (Skoda Fabia N5). José Juan y Rosmén Díaz se impusieron en Regularidad Sport para Vehículos Clásicos Deportivos con su BMW 323i.

La organización de la Escudería Maspalomas cuenta con el apoyo de la FCA y la FALP, y con el patrocinio principal del Cabildo de Gran Canaria, Instituto Insular de Deportes, el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la empresa BP.