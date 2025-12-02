Vallieres y Uijtdebroeks se enganchan a Gran Canaria y prolongan su estancia en la Isla

Los ciclistas Magdeleine Vallieres y Cian Uijtdebroeks han decidido ampliar su estancia en Gran Canaria tras su participación en la semana de Gran Canaria 365, aprovechando los próximos días para continuar sus entrenamientos de cara a la temporada 2026. Su presencia en la isla refuerza la proyección internacional de Gran Canaria como destino ciclista de referencia.

Magdeleine Vallieres, de 24 años, ha dado un paso histórico al proclamarse campeona del mundo en ruta en 2025, llevando al podio mundial el talento canadiense. Su victoria en Kigali pone de manifiesto su capacidad para mantenerse en la primera línea de la élite internacional.

Por su parte, Cian Uijtdebroeks es una de las promesas más firmes del pelotón mundial. Campeón del Tour del Porvenir en 2022 y octavo en su debut en la Vuelta a España 2023, Uijtdebroeks ha demostrado su valía como escalador con gran proyección en las grandes vueltas.

Un escenario idóneo para el entrenamiento de élite

Para esta ampliación de estancia, Cian y Magdeleine han elegido el Hotel Suites & Villas by Dunas, un establecimiento especialmente enfocado en ciclismo y en las necesidades de los ciclistas de todos los niveles. Gracias a su respaldo, ambos deportistas disfrutarán de todas las condiciones necesarias para continuar su preparación: buenas infraestructuras, clima favorable y rutas variadas que permiten combinar montaña y llano. Esto refuerza la idea de que Gran Canaria no es solo un destino vacacional o recreativo, sino un escenario idóneo para el entrenamiento de élite.