Ni Aldama ni sus Grizzlies dan la talla ante los Spurs

Los San Antonio Spurs se sobrepusieron a las bajas por lesión de Victor Wembanyama y Stephon Castle y se deshicieron por 126-119 de unos Memphis Grizzlies sin Ja Morant mediante un fantástico Harrison Barnes que firmó anoche su mejor marca anotadora de la temporada con 31 puntos.

El grancanario Santi Aldama estuvo poco participativo en el encuentro, con apenas un acierto en cinco tiros intentados que reflejaron cuatro puntos en su casillero, su peor marca anotadora en lo que va de temporada. El ala-pívot de los Grizzlies aportó además tres rebotes y cinco asistencias, pero con él en el campo su equipo experimentó una diferencia en el marcador de -18.

11 puntos en cuatro minutos de De'Aron Fox, claves en el partido

Aunque Barnes fue el mejor jugador de la noche para los Spurs con 31 puntos y 7 de 12 en triples, fue De'Aaron Fox quien certificó la victoria para los texanos con once puntos en los últimos cuatro minutos, en los que los locales dieron la vuelta al marcador con un parcial de 14-6.

Fox contribuyó con 29 puntos en el partido, en el que los Spurs bombardearon a los Grizzlies a base de triples, sumando 18 aciertos.

El encuentro no tuvo un claro dueño en ningún momento y ambos equipos intercambiaron parciales continuamente, lo que dio lugar a que el marcador cambiara de dueño hasta en 18 ocasiones durante la noche.

15 pérdidas

Las 15 pérdidas de los Grizzlies, así como el escaso acierto desde el perímetro (nueve de 26) pesaron demasiado en los instantes finales del encuentro.

El gigante Zach Edey, de 2,21 metros de altura y quien venía de sumar 32 puntos y 17 rebotes en la última victoria ante los Sacramento Kings, se quedó en 19 puntos y 15 rebotes en San Antonio. Cam Spencer, 21 puntos, y Jaylen Wells, 20 puntos y 6 de 9 en el tiro, fueron los máximos anotadores de los Grizzlies.

Con esta victoria, los Spurs ascienden a la cuarta posición en la Conferencia Oeste con un balance de 14 victorias y 6 derrotas.

Los de San Antonio no han podido contar con Wembanyama en los últimos ocho partidos, en los que han cosechado 8 victorias y han sellado su pase a los cuartos de final de la NBA Cup.

Los Grizzlies se mantienen en el play-in tras la derrota, aunque su récord empeora a nueve victorias y 13 derrotas.