El Costa Maspalomas se descuelga de la cabeza en la Primera Categoría de la Liga Insular de Dominó

El Socuma iguala al San Rafael y Los Canariones en la cabeza de la tabla en la máxima categoría, mientras que el Arinaga sigue invicto y líder en solitario de Segunda

Formación de Los Mocanes, sexto clasificado de la Segunda Categoría de la Liga Insular.

Santiago Icígar

Las Palmas de Gran Canaria

La novena jornada de la Liga Insular de Dominó deja un cambio en la cabeza de la tabla de la Primera Categoría. Con su derrota en casa ante el Telde Doble 4 (5-7), el Costa Maspalomas se descuelga de la cabeza de la tabla, mientras que el Socuma, con su triunfo ante el RC Victoria (5-7) iguala los 14 puntos del San Rafael, que sigue líder tras su triunfo en Teror (4-8) y con Los Canariones Andamios Padrón, que siguen segundos, tras protagonizar el triunfo más abultado de la jornada en casa del CDVJ Blanco 3 (2-10).

Único equipo invicto

En cuanto a la Segunda Categoría, destacar el ritmo ganador del Arinaga Grupo Bolaños, quien tras imponerse a domicilio a Los Mocanes (5-7), se mantiene como líder en solitario y como el único equipo invicto de las dos categorías. Le sigue de cerca el San Porruño, a dos puntos, a pesar de su jornada de descanso y el Tenoya La Suerte, que es tercero a tres puntos, tras doblegar con claridad al Juncal Piso Firme (4-8). Cuarto es el RC Victoria Canteras, con un punto menos, tras imponerse fuera de casa al Arenales por la mínima (5-7).

