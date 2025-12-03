Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Europa no tiene piedad del CD Heidelberg

Las colegialas, apeadas en la previa de la Champions, también dicen adiós al segundo torneo continental al caer en Rumanía con el Voluntari

Jugada del choque de ida, disputado la pasada semana en la Isla.

Europa no ha tenido piedad del campeón de la Liga Iberdrola del voleibol. Si el Heidelberg Volkswagen decía adiós a la Champions League en la ronda preliminatoria frente al Benfica portugués, ayer se despedía de la CEV Cup, el segundo torneo continental, en dieciseisavos de final. El CSO Voluntari rumano apeaba a las isleñas tras imponerse en los dos partidos del cruce.

El 1-3 de la ida en el Miguel Solaesa obligaba a las grancanarias a tener que ganar en Rumanía por 0-3 o 1-3 y forzar así el set de oro. Pero el cuadro local finiquitó la eliminatoria imponiendo su ley con un nuevo 3-1 (26-24, 25-21, 22-25 y 25-21), que deja a las colegialas fuera de Europa.

La neerlandesa Nicole Van de Vosse y la canadiense Hannah Duchesneau, con 18 y 13 puntos anotados, respectivamente, lideraron el ataque de la escuadra rumana, mientras que en el Heidelberg Volkswagen destacaba la buena actuación de la chilena Bea Novoa con 14 puntos.

