Europa no tiene piedad del CD Heidelberg

Europa no ha tenido piedad del campeón de la Liga Iberdrola del voleibol. Si el Heidelberg Volkswagen decía adiós a la Champions League en la ronda preliminatoria frente al Benfica portugués, ayer se despedía de la CEV Cup, el segundo torneo continental, en dieciseisavos de final. El CSO Voluntari rumano apeaba a las isleñas tras imponerse en los dos partidos del cruce.

El 1-3 de la ida en el Miguel Solaesa obligaba a las grancanarias a tener que ganar en Rumanía por 0-3 o 1-3 y forzar así el set de oro. Pero el cuadro local finiquitó la eliminatoria imponiendo su ley con un nuevo 3-1 (26-24, 25-21, 22-25 y 25-21), que deja a las colegialas fuera de Europa.

La neerlandesa Nicole Van de Vosse y la canadiense Hannah Duchesneau, con 18 y 13 puntos anotados, respectivamente, lideraron el ataque de la escuadra rumana, mientras que en el Heidelberg Volkswagen destacaba la buena actuación de la chilena Bea Novoa con 14 puntos.