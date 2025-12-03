Irene Aguiar, en la Federación Internacional

La canaria Irene Aguiar, asesora jurídica de la Liga Femenina de Fútbol Profesional hasta fecha reciente, se ha incorporado como adjunta al director legal de la Federación Internacional de Voleibol con sede en Lausana (Suiza). Presidenta de la Comisión Legal de la Federación Española de Fútbol (RFE), simultaneará su nueva función con la permanencia en calidad de directiva en el órgano federativo del fútbol español, y miembro de la Comisión FIFA contra la xenofobia y el racismo.

Abogada y especialista en Derecho Deportivo, Irene Aguiar Gallardo (Santa María de Guía, 1993) se graduó en Administración y Dirección de Empresas y Derecho, siendo además docente de posgrado y cofundadora del Consorcio Internacional del Deporte Femenino.