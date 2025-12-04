Almudena Rodríguez, jugadora del Rocasa: "Le comuniqué a Ambros Martín mi decisión de renunciar a la selección española"

¿Qué balance hace de la trayectoria deportiva del equipo hasta el parón por el Mundial, con el Rocasa tercero en la tabla clasificatoria de la Liga Guerreras Iberdrola?

La trayectoria del equipo está siendo muy positiva hasta el momento, hemos ganado partidos importantes y también es cierto que hemos sufrido alguna derrota. Hemos comenzado bien la temporada y espero que siga así después de este parón.

¿Qué ha cambiado esta temporada para que el equipo pueda estar otra vez compitiendo de tú a tú por estar en las posiciones de arriba de la tabla?

Tuvimos incorporaciones nuevas que se han adaptado muy bien al grupo y que han incrementado el nivel del equipo. En general creo que ha influido mucho el trabajo que estamos haciendo, que es positivo y además, hemos conseguido mantenernos unidas en los malos momentos para mantenernos fuertes. Todo ello creo que ha reforzado la confianza que tenemos en nosotras y no venirnos abajo en los momentos en los que hemos sufrido derrotas.

Viendo la evolución del equipo, ¿cuáles deben de ser los objetivos del club para esta temporada?

Estar en la Copa de la Reina siempre debe de ser un objetivo, al igual que terminar en el mejor puesto posible en las plazas de playoff, porque es importante poder luchar en esos primeros puestos para poder volver a competir en Europa, que hace mucho tiempo que lo conseguimos y también la lucha por la Liga está ahí.

¿Se puede pensar en volver a ver esta temporada a un Rocasa campeón?

Creo que sí, confío en este equipo, estamos jugando a un nivel muy bueno, aunque espero que el parón no nos vaya a perjudicar en este sentido y que sigamos igual. Ya hemos conseguido sacar buenos resultados ante rivales difíciles y si al final seguimos haciendo este trabajo, ¿por qué no podemos pensar en levantar durante la temporada algún título? Sería nuestro sueño.

¿Cuánto necesita este grupo y el club volver a participar en competiciones europeas?

Estábamos acostumbradas a estar siempre en Europa y es algo que extrañamos, es importante estar en los primeros puestos para tener esa oportunidad. Algún año tuvimos la oportunidad de ganar la Challenge, por eso es importante para nosotras y para el club, porque le reportaría un incremento económico importante en su presupuesto. Ojalá podamos volver el año que viene.

¿Están siguiendo desde la distancia la evolución de Sayna Mbengue en la liga rumana?

De vez en cuando hablamos entre nosotras de como se encuentra, hemos hablado en más de una ocasión y me alegro de que le vaya tan bien allí. Siempre la animé a probar con jugar fuera, porque no deja de ser otro balonmano diferente, otro tipo de entrenamiento y de competición, porque al fin y al cabo siempre va a tener abiertas las puertas del Rocasa si quiere volver, porque esta es su casa. Lo importante es vivir la experiencia, sentirse cómoda y ser feliz.

En esa lucha por los títulos, ¿es el Bera Bera el enemigo a batir o ve otros posibles candidatos?

Se ha visto que cualquier equipo te puede plantar cara. Obviamente, el Bera Bera siempre está en la mira, pero creo que esta temporada ya se ha visto que no es imbatible. Nosotras hicimos un gran partido, tuvimos nuestras opciones de ganar, aunque al final no lo conseguimos. Se puede ganarlas, pero hay otros equipos que también juegan bien y que podrían ser campeones.

¿Está pasándole en este inicio de curso al Elche un poco lo que le sucedió al Rocasa en las anteriores y por eso están lejos de los puestos de cabeza?

Han perdido jugadoras importantes, han sufrido cambios y eso al final se nota. Estamos acostumbradas a verlas siempre jugando a un nivel alto, aunque esta temporada de momento no lo han conseguido, pero tampoco descarto que con el paso del tiempo vuelvan a estar en esa pelea, porque es un equipo cuyos objetivos son tan claros.

En lo personal, ¿en qué momento se encuentra?

Me encuentro muy bien tanto física como personalmente. Después de la lesión, el año pasado fue un poco de adaptación y ahora me encuentro muy bien. Quiero seguir trabajando para seguir mejorando y aportando todo lo que pueda al equipo.

¿Está muy lejos ahora mismo de su mejor nivel?

Cada vez estoy más cerca. Es positivo, por eso hay que seguir así.

¿Cómo valora el crecimiento de Martina Lang que llegó al equipo sin casi experiencia en la élite y que está viviendo su primera experiencia con la absoluta de Argentina en el Mundial?

Es una niña joven, con muchas ganas y ambición. Su evolución es positiva porque es muy trabajadora, le queda una larga carrera en el balonmano por delante y solo me queda desearle mucha suerte para que pueda cumplir sus objetivos.

Para usted, ¿fue una sorpresa no estar en la lista de convocadas para el Mundial de Ambros Martín?

Él me contacto a principio de temporada y tuvimos una conversación en la que yo decidí no estar en la selección, porque considero que esa etapa para mí ya se cerró. Simplemente, él quería saber si estaba dispuesta a volver porque me había visto jugando a un buen nivel, pero yo preferí ser honesta y decirle que no. Así que no hubo sorpresa porque directamente le cerré la puerta (risas). En ningún momento después de mi lesión mi intención fue volver a la selección, sólo quería encontrarme bien. Personalmente, no me veía allí, no sentía que tuviese las mismas ganas.

¿Cómo ve la irregularidad de España en este Mundial?

Cada partido es un mundo, son un equipo joven que tiene que ir adaptándose, en momentos claves han tenido algo de precipitación, pero se ve que tienen ganas, ambición, están empezando una época nueva y probablemente con trabajo nos den en el futuro alguna alegría. Deben de seguir creciendo como selección.

¿Es de las que son optimistas con la posibilidad de que superen el Main Round en este Mundial?

Nada es imposible, pero van a tener que hacer partidos perfectos sobre todo ante Alemania para poder ganar. Han demostrado que pueden, han hecho buenos partidos y creo que deben de salir concentradas y a ganar cada partido.

Para acabar, le pediría un deseo para el venidero 2026

Para mí el deseo es levantar un título este año con el Rocasa y mantenerme con salud, alejada de las lesiones.