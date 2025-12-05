Rafael Lesmes sobre su posible adiós al Dakar: «Por lo pronto tengo por delante tres años más»

Rafael Lesmes pasa del Elefante Rosa al Zorro Rosa. El piloto grancanario está a punto de embarcar en su nueva misión al volante para disputar el Dakar 2026, que se celebra del 3 al 17 de enero en Arabia Saudí. Todavía en periodo de adaptación para hacerse a su nueva máquina, Lesmes apunta que solamente lleva 1.500 kilómetros con el coche nuevo y que "todo cambia mucho" de una categoría a otra. El próximo 29 de diciembre, pondrá rumbo a Madrid para hacer una escala en El Cairo y seguir su andadura hasta Riad. "Es una carrera de resistencia, la prueba más extrema del mundo y sé cuándo hay que arriesgar y cuándo hay que dosificar", apunta. Sobre si su adiós está cerca, el de Valsequillo asegura que "por lo pronto tiene por delante tres años más".

Bridis navideño entre Rafael Lesmes y Fernando Canellado, director de La Provincia / Jose Carlos Guerra

Llevará el dorsal 712 y ya conoce a varios de los rivales a los que se va a enfrentar. En el África Classic ya coincidió con algunos, aunque conocer a todos es imposible: son 120 en la categoría. "Hay un par de equipos belgas y catalanes que son muy buenos", indica. Quince días en los que entre ellos apenas se ven, debido a que pasan cerca de 12 horas fuera compitiendo. "Todos tenemos nuestro propio Dakar. Nos centramos tanto en lo nuestro que muchas veces no sabemos ni quién va ganando".

Aunque hay un cambio de vehículo, la esencia del proyecto deportivo sigue estando presente, que no es otra que ser embajadores de las personas afectadas por el cáncer de mama y Lesmes "pase lo que pase" seguirá con el rosa en volandas. "Empezamos de forma altruista y no pensamos que fuera a crecer tanto a nivel deportivo y emotivo. Ellos ven paralelismos en su día a día y lo que nosotros hacemos y eso nos da mucha fuerza", asegura Rafael. El paralelismo no es otro que aprender a dividir, centrarse en el día a día sin pensar en lo que viene detrás. "Esto se resume en recortar la existencia al momento".

Fin de año en Arabia

Rafael Lesmes no ha perdido la ilusión. Sigue manteniendo la emoción y el compromiso del primer día. "Si no te apasiona lo que haces estás perdido. Yo el día que pierda la ilusión me dedicaré a jugar a la petanca en Valsequillo", señala entre risas. De momento, Lesmes dirá adiós al 2025 en Arabia Saudí, junto a sus 120 rivales pero lejos de su familia, algo a lo que ya está acostumbrado. "Es muy triste y todos lo pasamos muy mal, pero es el precio que pagamos y vale la pena". El Zorro Rosa salió con destino a Arabia Saudí el pasado 1 de diciembre tras haber pasado las verificaciones. Ahí, espera a ser recogido para emprender una nueva aventura en la que el objetivo es mantener la bandera canaria por todo lo alto.

"Si pudiera volver al pasado volvería a elegir el mismo camino. No hay que tener miedo al fracaso, y debemos ser humildes en la victoria y elegantes en la derrota. Ese es mi consejo de vida".