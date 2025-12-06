Ale Gemelo sentencia en el feudo del Real Unión

El Panadería Pulido, en la pelea por entrar en los puestos de promoción de ascenso en el grupo canario de Tercera RFEF, se mostró intratable al contragolpe para golear en su visita a un Real Unión ineficaz con el balón en su poder (1-4). Tres goles de Ale Gemelo y otro de Sullivan, todos mediante transiciones rápidas, le dieron los tres puntos al equipo de Yoni Oujo, que priorizó las labores defensivas ante un rival que solo pudo maquillar el resultado en la recta final.

Salió más intenso el combinado local, que avisó en el primer minuto con un testarazo alto de Soto y llevó el peso del partido desde los compases iniciales. Sin embargo, fue el San Mateo el que abrió el marcador en su primera aproximación a los nueve minutos, tras un servicio de Ponce hacia la carrera por el perfil zurdo de Joel, quien centró raso al área para que Ale Gemelo rematase de primeras.

Tras el 0-1, los de Yoni Oujo se mostraron más cómodos desde la seguridad en defensa, esperando su momento para hacer daño a la contra. De esta manera, Toni Robaina remató al larguero un servicio de Vitolo desde la línea de fondo; y en una nueva transición rápida, pasada la media hora, Ale Gemelo recogió un rechace de Yan Carlos tras un tiro previo de Joel escorado a la izquierda para hacer el 0-2 a placer.

El Real Unión no supo reaccionar y pese a llevar el dominio de la posesión apenas encontró espacios para generar sensación de peligro. No fue hasta el tiempo de prolongación de la primera parte cuando Adrián tuvo la primera opción clara para recortar diferencias al cazar un balón suelto en el área tras un saque directo de banda, pero su golpeo salió centrado y Gárate lo atrapó.

En la reanudación, el Panadería Pulido siguió priorizando las labores defensivas y apenas sufrió para conservar una ventaja que amplió pasada la hora de juego con el acierto por bajo de Sullivan en una nueva acción al contragolpe. Poco después, Ale Gemelo aprovechó un pase al espacio para marcharse solo en carrera, driblar al portero, y anotar el 0-4. Ya en la recta final, con el partido visto para sentencia, Achi hizo el tanto del honor local.