Tercera RFEF
El Arucas tira de acierto y remonta al ‘Sanfer’
La escuadra aruquense voltea el tempranero tanto de Naim con los goles de Iván García y de Dani Ferreira, en propia puerta
ACAN
El Arucas tiró de eficacia para remontar frente a uno de los aspirantes al ascenso en el grupo canario de Tercera RFEF, el San Fernando (2-1), que provisionalmente ocupa ahora la última plaza de promoción de ascenso. Tras el tanteo inicial, el cuadro sureño se puso pronto por delante y llevó el dominio durante la primera mitad; sin embargo, el combinado aruquense igualó en su primera llegada clara cerca del intermedio y aprovechó la superioridad numérica en la recta final para darle la vuelta al marcador.
Ninguno de los contendientes renunció al ataque durante un tramo inaugural de llegadas en ambos lados del campo, creando algo más de sensación de peligro el Sanfer. Éste dio el primer aviso mediante un tiro de Ribalta rechazado por un defensor. El propio Ribalta participó antes del cuarto de hora en el 0-1, tras internarse por la izquierda y ceder atrás para que Naim rematase a la red.
El gol dejó tocado al Arucas, que sufrió para evitar un castigo mayor de un San Fernando que insistió a través de balones centrados desde las bandas, sin éxito en la definición. A pesar del dominio visitante, a falta de diez minutos para el descanso, llegó el empate de Iván García gracias a un golpeo ajustado desde el borde del área, en la que fue la primera ocasión clara de los suyos.
Los visitantes, con diez
En el arranque de la segunda parte, el conjunto de Maspalomas siguió llevando la iniciativa en ataque, teniendo Joni la ocasión más clara al rematar desviado a puerta vacía. Por contra, ya en el ecuador de este segundo tiempo, la situación se tornó favorable a los de Chus Trujillo por la doble amarilla consecutiva del atacante brasileño Edu Salles.
El Arucas aprovechó la superioridad numérica y en el minuto 75 volteó el marcador tras un centro raso desde la derecha que Dani Ferreira desvió hacia su propia portería. Con 2-1 , el dominio pasó a ser del equipo norteño, que sin apenas esfuerzo y a pesar de reforzar la zona defensiva, logró generar llegadas claras ante un rival desubicado sobre el campo que no dio síntomas de mejoría.
