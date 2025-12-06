El "decano" presenta una inscripción de 67 equipos

El 64º Rallye Isla de Gran Canaria despedirá la temporada de rallys con una participación mucho más animada de lo previsto, debido a las fechas tan inusuales por el aplazamiento de la prueba en mayo. En total son 67 equipos los inscritos, 52 en velocidad y 15 en regularidad sport. La Escudería Maspalomas ha recibido un gran respaldo de los pilotos y ultima los últimos detalles de la organización. El próximo acto será la presentación de la prueba el martes 9 de diciembre, a las 12h, en el Gran Canaria Arena, mismo día de publicación de la lista oficial por orden de salida de esta última cita del Campeonato BP de Las Palmas 2025,

Entre los favoritos al podio final destacan cuatro equipos que puede optar a la victoria, Julián Falcón-Dani Rosario (Skoda Fabia R5), Iván Armas-Tino Guerra (Porsche 911-991 R-GT), Benjamín Avella-Agustín Alemán (Alpine A110+ R-GT) y Raúl Quesada-Dani Rosario (Citroën C3 N5). En Regularidad Sport, a falta de los dominadores de la categoría, se abre un abanico de favoritos que pugnarán por las plazas pendientes del campeonato provincial.

El próximo martes, a las 12 horas en la sala del Gran Canaria Arena, se llevará a cabo su presentación oficial y se recordarán las características de la prueba, programa y medidas de seguridad, más la lista de inscritos que se publicará ese mismo día. A la presentación tienen previsto acudir el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero; Carla Campoamor, concejala de Deportes de Las Palmas; Chicho Perera, Alcalde de Tejeda; los presidentes de la FCA y la FALP, Miguel Angel Domínguez y Dani Ponce, entre otras personalidades, que acompañarán a la organización que dirige Acaymo Reyes.

La sede será ahora solamente en el Estadio de Gran Canaria y se estrena como tramo "estrella", la cronometrada de más de 18 km entre Fontanales y Juncalillo, con la carretera recién asfaltada. Se mantiene igualmente el tramo que abrirá la prueba en la tarde-noche del viernes, "Las Palmas de Gran Canaria", en la carretera de San Lorenzo al Jardín Canario.

El rutómetro con un total siete tramos cronometrados es muy "cumbrero", continuando en la jornada del sábado con dos secciones más de tres especiales cada una, que contienen la repetición a doble pasada de los tramos: el ya comentado "Fontanales-Fagajesto-Juncalillo-Los Garajes", de 18,55 km, seguido de "Tejeda-Ayacata" de 10,35 km y repite de nuevo el tramo "Ariñez-Utiaca", con sus 9,69 km. Un itinerario de unos 288 km, de los cuales 80,66 son cronometrados (27,9 %). Parte de estos tramos, como la zona de Juncalillo, han recibido una nueva capa de asfalto y mejoras en curvas.

"El tramo de Las Palmas de Gran Canaria será el viernes a partir de las 19:30 horas. El sábado la actividad del rally se inicia a las 9:30 horas y el TC2 arrancará a las 10:30 h. Después del TC7 previsto para las 16:45, última especial a disputar, el primer equipo regresará al Estadio de Gran Canaria a las 17:35 h y a continuación se finalizará con la ceremonia de llegada y entrega de trofeos. Entre las 13:05 y las 14:00 h, se realizará la asistencia intermedia en el parking anexo al Estadio.

El pasado año, la prueba fue ganada por el equipo de Julián Falcón-Daniel Rosario con Skoda Fabia R5, completando el podio por este orden, Julio Martínez-Pedro Viera (Porsche 911 GT3) y Raúl Quesada-Dani Sosa (Skoda Fabia N5). José Juan y Rosmén Díaz se impusieron en Regularidad Sport para Vehículos Clásicos Deportivos con su BMW 323i.