Gran Canaria 365: la isla conquista al ciclismo mundial

Gran Canaria 365 es mucho más que una campaña: es un proyecto estratégico que coloca a la isla en el mapa mundial del ciclismo, basado en un concepto simple pero poderoso: Gran Canaria puede vivirse sobre dos ruedas los 365 días del año.

Creada por DG Eventos e impulsada por Turismo de Gran Canaria a través de Gran Canaria Tri Bike & Run, la iniciativa busca consolidar un modelo de desarrollo sostenido en tres pilares: deporte, naturaleza y clima privilegiado.

La apuesta es clara: atraer a ciclistas de todos los niveles, desde aficionados que buscan rutas para disfrutar hasta profesionales que necesitan condiciones óptimas de entrenamiento. La isla cuenta con carreteras exigentes, puertos míticos, excelentes temperaturas, paisajes volcánicos únicos y un sector turístico especializado en deportistas.

Una selección internacional rodó por Gran Canaria

Entre el 24 y el 30 de noviembre, un grupo excepcional de ciclistas internacionales visitó Gran Canaria para participar en jornadas de entrenamiento y ejercer como embajadores de Gran Canaria 365.

Tadej Pogačar, ganador de cuatro Tours de Francia. | | / DG EVENTOS

Los ciclistas internacionales que se dieron cita fueron: Tadej Pogačar, Cian Uijtdebroeks, Domen Novak, Eñaut Urkaregui, Jakob Omrzel, Jasper Philipsen, Jonas Rickaert, Lorenzo Rota, Max van der Meulen, Pavel Sivakov, Urko Vidal, Zak Erzen, Haimar Etxeberria, Vegard Stake Laengen, Vlad Van Mechelen, Magdeleine Vallieres, Elisa Balsamo, Gloria Van Mechelen, Urška Žigart y Laura Lizette Sander.

La presencia de esta constelación de deportistas —en la que brillaron nombres como Pogačar o Philipsen, protagonistas indiscutibles del ciclismo mundial— ha tenido un impacto directo en la difusión de la marca Gran Canaria 365 en medios europeos y redes sociales de alcance global.

Un impacto mediático sin precedentes

La iniciativa ha generado interés inmediato en medios especializados de Europa, especialmente en Eslovenia, Bélgica, Italia, Reino Unido y Países Bajos, territorios con una larga tradición ciclista.

Las publicaciones vinculadas a la presencia de Pogačar y Philipsen han multiplicado la visibilidad del proyecto, reforzada por los millones de seguidores que estos deportistas acumulan en redes sociales.

El equipo UAE rodando por Gran canaria. | | / DG EVENTOS

A nivel nacional, el impacto también ha sido notable, con múltiples menciones en prensa generalista, deportiva y cadenas de radio y televisión. Gran Canaria se posiciona así como un destino serio, preparado para albergar entrenamientos profesionales, etapas de grandes vueltas y eventos de primer nivel.

Gran Canaria, destino global del ciclismo

La edición de este año demuestra que la isla está preparada para convertirse en una capital atlántica del ciclismo, un lugar donde aficionados y profesionales encuentran todo lo necesario para entrenar, competir y disfrutar.

Gran Canaria 365 no solo celebra el éxito de estos días: sienta las bases de un proyecto a largo plazo que seguirá creciendo, incorporando nuevas iniciativas y atrayendo a más deportistas de renombre.

Tadej Pogačar: una primera visita que confirma el potencial de la isla

Durante su estancia en Gran Canaria, Tadej Pogačar —referente absoluto del ciclismo mundial y cuatro veces ganador del Tour de Francia, explicó que los primeros días de trabajo habían sido especialmente intensos, con grupos de entrenamiento bien organizados y rutas que le permitieron disfrutar tanto del trazado como del ambiente entre los ciclistas participantes. Para él, la experiencia confirmó que Gran Canaria ofrece un entorno privilegiado para entrenar a alto nivel, con carreteras variadas, poco tráfico y un clima que permite planificar sesiones largas sin interrupciones.

Autoridades y ciclistas élite posan durante la presentación de la iniciativa Gran Canaria 365. | | / DG EVENTOS

Pogačar señaló que uno de los objetivos de su viaje era familiarizarse con la orografía de la isla de cara a preparar la próxima temporada y aseguró que Gran Canaria podría acoger perfectamente varias etapas de una gran vuelta, dada la exigencia y atractivo de sus recorridos.

La impresión general de Pogačar fue tan positiva que no dudó en afirmar que es muy probable que regrese próximamente, ya que su estancia transcurrió «demasiado rápido», según afirmó, y con una sensación constante de comodidad y disfrute deportivo.

Carlos Álamo: una oportunidad única para posicionar la isla a nivel global

El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, valoró la iniciativa como un paso decisivo en la estrategia de promoción de la isla. Subrayó que la relación entre Gran Canaria y el ciclismo es totalmente natural, gracias a unas condiciones geográficas y climáticas que permiten entrenar durante todo el año, con carreteras muy diversas que se adaptan tanto a perfiles profesionales como a ciclistas aficionados.

Álamo incidió en el enorme impacto promocional de contar con figuras del máximo nivel rodando en la isla. Consideró que la imagen de referentes internacionales como Pogačar, Philipsen o Sivakov entrenando en Gran Canaria constituye una invitación directa para millones de potenciales visitantes. Según explicó, “la iniciativa no solo ha generado entusiasmo entre los aficionados locales, sino que ha funcionado como una campaña de visibilidad excepcional en mercados europeos donde el ciclismo tiene un seguimiento masivo”.

Carlos Álamo, consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. | | / DG EVENTOS

El consejero defendió también que la isla está preparada para mucho más que entrenamientos individuales y concentraciones de pretemporada: “dispone de rutas capaces de acoger grandes eventos y etapas de alto nivel”. Por ello, señaló que uno de los objetivos a medio plazo debería ser recuperar la histórica Vuelta a Gran Canaria e incluso trabajar para atraer etapas de la Vuelta a España, una aspiración que considera cada vez más realista gracias a la infraestructura existente y a la proyección internacional que iniciativas como Gran Canaria 365 están generando.

Finalmente, Álamo aseguró que el Cabildo seguirá apoyando proyectos que promuevan las ventajas de la isla para el ciclismo de élite. Gran Canaria —recordó— “reúne condiciones únicas para la competición, el entrenamiento profesional y el turismo deportivo”, lo que la sitúa en una posición privilegiada para seguir creciendo como destino global para deportistas.