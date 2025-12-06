Unión Gáldar y Almogarén se citan en la final de la Liga Cabildo de Gran Canaria

Alberto Zamora, fundamental para el liderato del Unión Gáldar. El puntal A del conjunto del norte de Gran Canaria tumbó sin recibir una lucha en contra a Juan Luis Goya y a Miguel Pérez, colocando el marcador en 8-12. Mencionar también el trabajo de sus sillas medias como Luis González, Lenadro Contreras, ‘Kiki’ y Alejandro Mendoza. Con este triunfo, y a falta de una jornada, el Unión Gáldar estará el próximo 19 de diciembre a las 21:00 en el Terrero de Vecindario.

En dicha luchada por el título de la Liga Cabildo de Gran Canaria de Primera Categoría lo acompañará el Almogarén después de su victoria por la mínima ante el Castro Morales. En parte gracias a Álvaro Déniz, que sumó los dos últimos puntos, colocando el 11-12 definitivo al quedar eliminado con Kevin Acosta. También se coronó en la noche del viernes Cristo Hernández, máximo tumbador del equipo de Valsequillo con cuatro, y Fran Cazorla, con tres puntos.

Unión Sardina / LP/DLP

En Segunda Categoría, Unión Agüimes y Guanarteme siguen a lo suyo

La jornada se abrió el pasado jueves con la victoria del Guanarteme en el Cruce de Arinaga por 8-12 ante el colista Roque Nublo. El juvenil Soulemane Ndiaye fue una noche más el máximo tumbador de los visitantes, pero la victoria se la adjudicó el Guanarteme gracias a que el destacado C Yeray Mayor tumbó al capitán local y al destacado B José Mendoza, mientras que Tomás del Toro tumbó en las dos agarradas al destacado A Agustín González.

Con este resultado, el Guanarteme continúa segundo con 13 puntos, a 3 del Unión Agüimes. Un conjunto sureño que pasó muchos menos apuros en Las Crucitas ante el Santa Rita. A priori, una luchada que se presentaba igualada por los puestos que ambos ostentaban en la clasificación, pero que no se vio reflejado en el terrero. El Unión Agüimes solventó por la vía rápida la luchada con un 12-3 y continúa líder.

Por último, el duelo de mitad de tabla entre Maninidra, sin la presencia de sus dos destacados, y Los Guanches se lo llevó el conjunto visitante por 9-12. Con lo que el conjunto de Ingenio, con esta derrota, continúa tercero empatado a 9 puntos con el Santa Rita.

El Unión Sardina da la sorpresa y aprieta el liderato de Tercera Categoría

Meritorio triunfo del Unión Sardina a domicilio, y ante el líder, durante la noche del pasadomiércoles en la categoría de bronce de la Liga Cabildo de Gran Canaria. Los de Pedro Tejera levantaron un marcador 6-1, con una destacada actuación de Mateo López y Julio Perdomo. Pero brilló especialmente la actuación de Yakhya Ndour que dejó fuera de brega a un total de cinco luchadores, entre los que se encontraron Yeneday Gil, Nelson Molina o Claudio Amador para dejar el marcador en 8-12.

Esa derrota del Castro Morales B la supo aprovechar el Tinamar en su visita al Vecinos Unidos (8-12), por lo que empata a 15 puntos en lo más alto de la clasificación de Tercera Categoría antes de terminar la primera vuelta. Por último, el Ajódar no dio lugar a la machada del colista Unión Doctoral y venció 10-12 para situarse cuarto con 12 puntos, igualado al Unión Doctoral.

El Almogarén se estrena en la Liga ABT Canarias Sénior-Femenina

Este fin de semana solamente hubo una luchada en la categoría femenina que se la llevó el Almogarén por 16-20 ante el Guanarteme. De este modo, se estrena esta temporada y se colocan quintas con 3 puntos en la zona de mitad de tabla.