Javi Martín otorga el triunfo a un Lanzarote en inferioridad

El Lanzarote sufrió para vencer por la mínima, con un jugador menos, al Herbania (1-0). El cuadro rojillo, que ahora ocupa la cuarta plaza de la clasificación del grupo canario de Tercera RFEF empatado a puntos con el Tamaraceite, tercero –ambos a tres del líder Atlético Paso–, se adelantó con un gol de Javi Martín pasada la primera media hora y sufrió la expulsión de Isaac al término de una primera mitad escasa de oportunidades. Por su parte, el equipo majorero reaccionó en la reanudación, pero los de Ángel López supieron sufrir e incluso rozaron la sentencia a la contra.

La igualdad fue la tónica desde el inicio. Al cuarto de hora Lisandro protagonizó la primera llegada del Lanzarote al internarse por la izquierda y colgar un balón que Nami remató de primeras en el área, topándose con el desvío del meta. Ya en el minuto 33, en una de las pocas ocasiones del primer tiempo, el local Javi Martín remató un saque de esquina para establecer el 1-0. Antes del intermedio, elcuadro lanzaroteño se quedaba con diez por la roja directa a Issac, al impactar con el pie en la cabeza de un rival en un balón dividido.

Con el marcador en contra y con uno más, el Herbania se vio obligado a estirarse en la reanudación, aunque la primera oportunidad fue de los rojillos tras un córner cabeceado alto por Álex Cruz. Por su parte, Peraza perdonó el empate dos veces consecutivas.

En el minuto 68, Álex Cruz sacó un balón bajo palos para evitar la igualada de un conjunto majorero que se volcó durante la recta final, embotellando a los de Ángel López en su área; sin embargo, Lisandro pudo sentenciar a la contra en un mano a mano en el minuto 90 resuelto por el meta Tony.