Tercera RFEF
Javi Martín otorga el triunfo a un Lanzarote en inferioridad
El conjunto lanzaroteño, que se queda con diez antes del descanso por la roja a Isaac, supera con dificultades al Herbania
El Lanzarote sufrió para vencer por la mínima, con un jugador menos, al Herbania (1-0). El cuadro rojillo, que ahora ocupa la cuarta plaza de la clasificación del grupo canario de Tercera RFEF empatado a puntos con el Tamaraceite, tercero –ambos a tres del líder Atlético Paso–, se adelantó con un gol de Javi Martín pasada la primera media hora y sufrió la expulsión de Isaac al término de una primera mitad escasa de oportunidades. Por su parte, el equipo majorero reaccionó en la reanudación, pero los de Ángel López supieron sufrir e incluso rozaron la sentencia a la contra.
La igualdad fue la tónica desde el inicio. Al cuarto de hora Lisandro protagonizó la primera llegada del Lanzarote al internarse por la izquierda y colgar un balón que Nami remató de primeras en el área, topándose con el desvío del meta. Ya en el minuto 33, en una de las pocas ocasiones del primer tiempo, el local Javi Martín remató un saque de esquina para establecer el 1-0. Antes del intermedio, elcuadro lanzaroteño se quedaba con diez por la roja directa a Issac, al impactar con el pie en la cabeza de un rival en un balón dividido.
Con el marcador en contra y con uno más, el Herbania se vio obligado a estirarse en la reanudación, aunque la primera oportunidad fue de los rojillos tras un córner cabeceado alto por Álex Cruz. Por su parte, Peraza perdonó el empate dos veces consecutivas.
En el minuto 68, Álex Cruz sacó un balón bajo palos para evitar la igualada de un conjunto majorero que se volcó durante la recta final, embotellando a los de Ángel López en su área; sin embargo, Lisandro pudo sentenciar a la contra en un mano a mano en el minuto 90 resuelto por el meta Tony.
- Ramírez saca la calculadora: 'Cogí la UD Las Palmas con 76 millones de deuda y ahora hay 76 millones en positivo
- La Lotería Nacional cae en Gran Canaria
- El balbuceo de Luis García: 'Jesé no es titular en la UD Las Palmas porque las decisiones aquí son mías
- La Feria de Navidad de Siete Palmas incorpora una atracción nunca vista en Canarias
- ¿Por qué se llama así Schamann?
- La feria 'Beefeater Xmas Market' trae la Navidad londinense a Las Palmas de Gran Canaria con un tributo a Queen
- Los panetones artesanales de masa madre que alimentan con mimo a su barrio de Las Palmas de Gran Canaria
- Este es el asador al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: tiene las mejores valoraciones de la isla