Quintana domina en el Memorial Paco Romero

Concluyó la temporada en la especialidad de tierra en Gran Canaria con un nuevo slalom en Santa Lucía de Tirajana en memoria del piloto Paco Romero. La campaña tuvo como broche final una nueva victoria del piloto de Tejeda Juan Carlos Quintana con el Skoda Fabia R5, copilotado en esta ocasión por un amigo suyo, Juan Robaina, en la que era su primera experiencia con este deporte. En car-cross se impuso Simón Medina con el Kincar; Eludián Rodríguez lo hizo en quads y Kenny Huertas, en la categoría de motos.

Espectacular final de curso en el tramo de Pozo Izquierdo y el Barranco de Tirajana, con una gran participación y bonitas pugnas en las diferentes modalidades, trofeos y copas. Además, el trazado contribuyó a que los pilotos fueran lo más rápido posible sin tener el peligro de las piedras sueltas por el paso de los coches. Un trabajo realizado por el piloto Vicente Arencibia que le fue reconocido con la entrega de unas placas de agradecimiento en nombre de todos sus compañeros de la tierra.

Juan Carlos Quintana y Juan Robaina ganaron tres de las cuatro pasadas (dos en cada sentido del TC de seis kilómetros). Solo cedía el scratch en la cuarta, lo que evitó el pleno.

El de Tejeda estuvo que estar siempre atento a sus principales perseguidores. Borja y Rubén Pérez no aflojaban tampoco el ritmo y se adjudicaron el cuarto scratch del total con el otro Skoda Fabia R5. El tercer escalón del podio fue para otro piloto de Fuerteventura, Gustavo Sosa con el i20 Rally2, en uno de sus mejores resultados de su etapa Hyundai; logró subirse al cajón con su nueva copilota, la catalana Lorena Romero, que se estrenaba en Gran Canaria.

En dos ruedas motrices, y cuarto absoluto, Cristian Calderín y Vero Tejera, con el Golf GTI, resultaron una vez más insuperables a pesar de la presión de Ariel Navarro y Gabriel Aboumedelej.