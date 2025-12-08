Kilian Santana, el protagonista grancanario del 'Gran Turismo'

Kilian Santana, a sus 23 años, pasó de ser un piloto de simuladores a ponerse al volante de un coche de rallys de verdad al entrar en el programa FIA Rally Star del Campeonato del Mundo (WRC). Representando a Canarias, emulaba al protagonista de la película ‘Gran Turismo’ proclamándose campeón del Volant RACC en Cataluña.

En 2023 llegaba a las pantallas de cine de todo el mundo la película Gran Turismo, dirigida por Neill Blomkamp. La cinta narraba la historia verídica de Jann Mardenborough, un joven jugador del videojuego del mismo nombre cuyas habilidades como piloto virtual le permitieron ganar una serie de pruebas de Nismo, la división de automovilismo de Nissan, para convertirse en un gran piloto de carreras profesional, trasladando de la pantalla a la realidad su habilidad para pilotar coches de carreras.

Dos años más tarde, un joven grancanario, Kilian Santana, ha conseguido emular al prota de la superproducción norteamericana para volver a hacer realidad lo que parece imposible: convertir en un piloto campeón de rallys a un jugador de simuladores de carreras.

Su pericia en la conducción le permitió ser seleccionado para representar a Canarias en un ambicioso programa para jóvenes pilotos, el FIA Rally Star, enmarcado dentro del Campeonato del Mundo de Rallys (WRC), que pretende detectar y desarrollar talentos jóvenes combinando pruebas de eSports con pruebas de conducción real para formarles como futuros pilotos del Mundial.

Campeón del Volant RACC

El grancanario lograba el año pasado, en el que suponía su estreno en este programa, acabar como subcampeón del Volant RACC en tierras catalanas. Esta temporada superaba ese resultado para proclamarse campeón del certamen, a pesar de ser uno de los pilotos más jóvenes en participar en este curioso programa.

«El Volant RACC es un campeonato promocional desarrollado íntegramente en Cataluña, de donde han salido pilotos muy buenos como Sergi Pérez, Pep Bassas o Sergi Francolí», explica Santana. «Competimos un total de ocho pilotos tanto en pruebas de tierra como de asfalto», explica el isleño, quien reconoce que le es «indiferente» la superficie en la que se desarrollaba cada prueba: «Las dos me gustan, cada una tiene sus puntos a favor y en contra, aunque si tuviera que elegir probablemente me decantaría por el asfalto».

A diferencia de otros pilotos, sus primeros pinitos en el mundo de los rallys los hizo con 21 años, al «venir del mundo de los simuladores». «Este programa es tal cual se veía en la película Gran Turismo, pero adaptada a los rallys, es algo que nunca antes se había hecho», explica Kilian.

«De los pilotos de simuladores de rallys probablemente era uno de los más rápidos de España y gracias a ganar varios campeonatos hice contactos, en especial conocí a Sergi Pérez, que fue una de las personas que me ayudó para terminar un año después para correr el Volant RACC; el primer año quedé subcampeón y este año, que cambiamos de equipo, ganamos cinco de seis carreras, y la que no ganamos fue porque nuestro vehículo sufrió problemas eléctricos; al final me llevé el título», relata Santana.

La adaptación a la realidad

A pesar de lo que pueda parecer, Kilian asegura que no cambia «casi nada» del simulador a un coche real: «El que tengo en casa es bastante bueno y todo lo que son las sensaciones al volante están muy bien recreadas. Es muy parecido a la realidad, de hecho cuando tengo que entrenar en tierra lo pruebo en el simulador; en asfalto hay muchos tramos del simulador que están recreados muy fielmente y que los ganamos en la carrera real».

«La gran diferencia es que en la realidad te estás jugando de verdad la vida y si sufres un accidente tienes que esperar a que venga la grúa y se te arruinó la carrera, mientras que en el simulador no vas a sufrir un accidente real y sólo tienes que darle al reset para volver a empezar», reconoce.

En cuanto a la preparación, Kilian asegura que «hay que entrenar bastante, pero también lo tienes que hacer para pilotar en el simulador, al final era algo a lo que ya estaba acostumbrado al competir a un gran nivel, porque el entrenamiento físico es bastante importante, sobre todo el salir a correr es muy bueno, por eso la preparación física resulta vital». «Es cierto que en el simulador no influye el peso, pero en la vida real sí, por lo que tener unos kilos de más o de menos se nota bastante», admite.

En cuanto a su preferencia entre el simulador y el coche de rallys real, el grancanario lo tiene muy claro: «En la vida real siempre todo es mucho mejor». En su hoja de ruta para 2026, quiere participar en la Peugeot Rally Car Ibérica y el Desafío Peugeot, en ambos casos a los mandos de un Peugeot Rally 4. «Estamos buscando el presupuesto necesario y los patrocinadores para poder competir en ambas citas, ya que no tenemos ayudas públicas y mi sueño es terminar pudiendo correr un Mundial».