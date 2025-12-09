25 años de crecimiento del IMD

Veinticinco años después de su creación, el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD) de Las Palmas de Gran Canaria celebra un legado que ha transformado la forma en que la ciudadanía vive el deporte. Desde el año 2000, la entidad ha extendido la actividad física a todos los barrios y colectivos —infancia, juventud, personas mayores, deporte femenino, deporte base, personas con discapacidad y población vulnerable— , gestionando hoy más de 18,7 millones de euros y supervisando una red de más de 140 instalaciones deportivas.

Durante años, esa intensa labor se desarrolló desde la Casa del Marino, un enclave emblemático que acompañó el crecimiento de la institución y permitió consolidar una actividad que fue ampliándose de manera constante. Con el tiempo, la evolución del IMD y el incremento de servicios, programas e inversiones marcaron el camino hacia un espacio más amplio y funcional. Así, el traslado a las nuevas oficinas de Las Palmeras Golf se convierte en un hito estratégico que simboliza la madurez operativa del organismo.

Este cambio de sede ha permitido impulsar una forma de trabajo más integrada y eficiente. El entorno de Las Palmeras Golf ofrece mayor capacidad, mejores recursos tecnológicos y un diseño que facilita la coordinación entre áreas, la planificación a largo plazo y la atención directa a la ciudadanía. Se trata de un espacio preparado para asumir la magnitud de los proyectos que gestiona el IMD, desde la renovación de instalaciones deportivas hasta la puesta en marcha de nuevos equipamientos en todos los distritos.

Las inversiones ejecutadas en los últimos años reflejan el avance de esta transformación. Entre las actuaciones más relevantes destacan la modernización de las Pistas de Tenis López Socas, las mejoras en el Complejo Deportivo Julio Navarro, la actualización de los campos de fútbol de El Lasso y La Suerte, o la consolidación del Parque Deportivo de San Lorenzo. En con junto, estas intervenciones han superado los 12,8 millones de euros, reforzando una red municipal que se mantiene en crecimiento constante.

Uno de los principales proyectos del IMD son las Escuelas Deportivas Municipales / La Provincia

Un tejido federativo que sostiene el deporte base

El IMD impulsa la actividad deportiva del municipio gracias al trabajo conjunto con más de 30 federaciones, entidades y asociaciones deportivas, que desempeñan un papel decisivo en la expansión y consolidación del deporte local. Esta alianza permite estructurar la actividad de numerosas disciplinas, coordinar la participación de cientos de clubes y favorecer que miles de deportistas —desde edades tempranas hasta categorías sénior— encuentren un entorno organizado, seguro y formativo.

La colaboración con estas entidades genera una red que abarca desde deportes tradicionales del Archipiélago, como la lucha canaria, hasta modalidades emergentes —como el patinaje, el skate o la calistenia— con gran demanda entre la juventud. El trabajo conjunto se refleja en la organización de competiciones locales, campeonatos insulares, concentraciones técnicas, jornadas formativas y eventos populares que atraen a miles de familias.

Trofeo Rector en la pista municipal Florencio Arocha / La Provincia

Consolidación del presente con las obras del futuro

El IMD se encuentra inmerso en una etapa en la que conviven los proyectos ya ejecutados con nuevas actuaciones —la instalación de césped orgánico en el campo de fútbol de Hoya de la Plata, la nueva licitación de los terrenos anexos al campo de fútbol de La Suerte, la creación de pistas deportivas con diseños singulares en La Minilla, Casablanca I o Miller Bajo, la instalación de gradas cubiertas frente al sol y la lluvia, y la incorporación de nuevas modalidades como el pickleball o el skatepark de Tamaraceite— que marcarán el desarrollo deportivo de los próximos años.

Estas actuaciones se integran en una estrategia que busca ampliar oportunidades, diversificar la práctica deportiva y garantizar que cada barrio disponga de equipamientos adecuados. Las nuevas obras refuerzan la red existente, aumentan la disponibilidad de espacios y responden a la demanda creciente de una ciudadanía cada vez más vinculada a la actividad física.

Desde la sede de Las Palmeras Golf —a la que el IMD se trasladó en 2020— y con más de 70 empleados, el organismo se encuentra plenamente consolidado y cuenta con una planificación sólida que combina experiencia, capacidad técnica y una visión de futuro orientada a fortalecer el deporte como un eje del bienestar, la cohesión social y la calidad de vida en Las Palmas de Gran Canaria.