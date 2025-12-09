El Estadio de Gran Canaria acogerá la final de la Copa de la Reina de fútbol en 2026

El Estadio de Gran Canaria será sede en 2026 de la final de la Copa de la Reina de fútbol, que se celebraría en el recinto de Siete Palmas el día 16 de mayo. La reforma integral de la instalación para albergar los partidos del Mundial 2030 no afectaría en principio al aforo, pues está previsto que la obra se licite en el primer trimestre del próximo año y previsiblemente no empezaría hasta verano.

La Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, respaldada por el Cabildo, presentaba la candidatura isleña para albergar el evento, que quedaría englobado dentro de los actos de celebración del centenario del ente federativo provincial presidido por José Juan Arencibia. Aunque aún no se ha hecho oficial la elección, el anuncio se producirá en breve tras el acuerdo con la Federación Española de Fútbol.

Gran Canaria como destino deportivo

La elección como sede de la Copa de la Reina de fútbol confirma la política del Cabildo de atraer a la Isla eventos nacionales e internacionales de relevancia que redunden en la promoción exterior del destino a través del deporte. Y en esta ocasión lo hace con la segunda competición en importancia del fútbol femenino español, que vive su época de esplendor tanto con la selección, campeona del mundo, bicampeona de la Liga de Naciones y en lo más alto del ránking FIFA, como a nivel de clubs, con el Barça como gran potencia mundial, y de jugadoras estrellas como Aitana Bonmatí o Alexia Putellas, entre otras.

Precisamente, el cuadro azulgrana es el gran dominador de la Copa de la Reina, con 11 entorchados. El último lo conquistaba el pasado mes de junio derrotando en la final al Atlético de Madrid por 2-1 en el Estadio Alcoraz de Huesca, que completó su aforo de 9.000 espectadores.