Iván Armas, baja en el Rally Isla de Gran Canaria de este fin de semana

El Rally Isla de Gran Canaria, que se disputa entre el viernes y el sábado, ve finalmente mermada su lista de inscritos provisional. Ésta se queda en 63 equipos tras las bajas de última hora de Iván Armas y de su hijo, del mismo nombre, dos pilotos que inicialmente figuraban en el adelanto. El padre, además, era uno de los grandes favoritos a luchar con su Porsche 911-991 R-GT por la victoria en esta prueba, que cierra la temporada competitiva en Gran Canaria y también el Campeonato BP de Las Palmas. En esa nómina de aspirantes al triunfo final, a priori, quedan ahora Julián Falcón (Skoda Fabia R5), Benjamín Avella (Alpine A110+ R-GT) y Raúl Quesada (Citroën C3 N5).

Esta es la edición 64 del decano de los rallys en España -se disputaba por primera vez en 1952-. Organizado por la Escudería Maspalomas, este año se vio aplazado en mayo, su fecha inicial, debido a restricciones inesperadas en la utilización de varias carreteras por la bajada de la Virgen del Pino hasta la capital grancanaria.

En su reedición, los participantes contarán con vías en mejor estado tras su asfaltado y mejoras de seguridad. Esto último permitirá que se pueda realizar al completo el tramo rey de este Rally Isla de Gran Canaria, con sus más de 18 kilómetros en la zona de Juncalillo. También se ha mejorado el pavimento del tramo Ariñez-Utiaca.

Con sede en el Estadio de Gran Canaria, este viernes se inicia la acción a las 19.30 horas con el tramo de San Lorenzo, en la capital grancanaria, que un año más incluirá el Trofeo la Rotonda que premia al piloto más espectacular.

Esta es la primera especial de las siete programadas. La actividad continúa el sábado con dos secciones de tres tramos cada una, a doble pasada. Son el ya comentado Fontanales-Fagajesto-Juncalillo-Los Garajes, de 18,55 kilómetros (10.30 y 15.00 horas), el Tejeda-Ayacata de 10,35 kilómetros (11.30 y 16.00 horas) y el Ariñez-Utiaca, de 9,69 kilómetros (12.15 horas y 16.45 horas). Un itinerario de unos 288 kilómetros, de los cuales 80,66 son de lucha contra el crono (27,9%).

Cabe recordar que Julián Falcón, con Skoda Fabia R5, se hizo con la victoria en este Rally Isla de Gran Canaria en 2024; completaron el podio, por este orden, Julio Martínez (Porsche 911 GT3) y Raúl Quesada (Skoda Fabia N5).

Guiño a Tejeda

Este año, el decano aprovechará el paso de la prueba por Tejeda para apoyar la campaña de promoción navideña del municipio con la firma Ferrero Rocher Juntos Brillamos Más. A través de las redes sociales se pedirá a los aficionados que se sumen a esta iniciativa.

La prueba vivió ayer el acto de presentación en el Gran Canaria Arena, contando con la presencia de Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Domínguez, presidente de la Federación Canaria de Automovilismo, José María Santana, en representación de la Federación de Automovilismo de Las Palmas, y Acaymo Reyes, presidente de la Escudería Maspalomas, entidad organizadora del Rally Isla de Gran Canaria.