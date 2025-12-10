De Amo, el director de juego del Guaguas, analiza al Berlín: "No tenemos que sentirnos inferiores a nadie en la Champions"

El Guaguas se encuentra a pocas horas de debutar en la fase de grupos de la CEV Champions League, en la que será su segunda experiencia en la mejor liga de voleibol de clubes del mundo desde su fundación en 2020. Los grancanarios arrancan su participación en casa del vigente campeón de la Bundesliga, de la Copa de Alemania y de la Supercopa, el Berlín Recyclig Volleys, mañana jueves (18.30 horas).

El cuadro teutón, entrenado por el británico Joel Banks, cuenta en su plantel con algunos de los mejores jugadores del mundo, como es el receptor alemán Ruben Schott, mejor receptor de las dos últimas ediciones de la Bundesliga; el central australiano Nehemia Mote, designado como el mejor central y rematador de la Bundesliga y el líbero norteamericano Kyle Dagostino, mejor líbero de la Bundesliga y que fue en su momento designado como el mejor receptor de la liga francesa.

Un palmarés de ensueño

Los berlineses lograron el curso pasado terminar en la novena posición de la CEV Champions League y en su palmarés cuentan con 15 Bundesligas, ocho Copas de Alemania, siete Supercopas, una CEV Cup, un tercer puesto en la Champions y dos terceros puestos en la Challenge Cup.

Para Io de Amo, elegido como el mejor jugador de la última edición de la Superliga de Voleibol Masculina, reconocía desde tierras alemanas que "el colocador es el que une un poco a todo el grupo y cuando un grupo está funcionando como el nuestro, también tiene que ver esa parte que yo hago como la extensión del entrenador dentro del campo, por eso cuando el premio se lo dan a un colocador, siempre es un premio más colectivo que cuando se lo otorgan a otro tipo de jugador". El madrileño tuvo también un guiño hacia Patri Aranda, la colocadora del Heidelberg Volkswagen, quien también fue reconocida como mejor jugadora de la última Liga Iberdrola, señalando que "somos los dos los longevos (risas), algo estaremos haciendo bien los dos para llegar a la edad que tenemos y seguir jugando en la élite".

Dentro de su dilatada carrera profesional, admite que "me mantengo en buena forma y con la edad vas sabiendo lo que te viene bien y lo que te viene mal y vas un poco gestionándolo". "Este año, con la carga de partidos que tenemos no podemos entrenar tanto, pero al tener tanto volumen de juego y las cosas van saliendo bien, el momento de forma y de confianza que tengo perfectamente puedo estar entre los mejores momentos de mi carrera profesional", explica el armador madrileño.

Cumplido el objetivo principal de la temporada

El Guaguas llega a este primer partido de la fase de grupos de la Champions en su opinión: "Con muchas ganas, porque era el principal objetivo que nos habíamos marcado a principios de temporada, hemos conseguido meternos y en ningún momento vamos a sentirnos inferiores a nadie. En la cabeza siempre tenemos ese espíritu de lucha que ha demostrado el equipo durante toda la temporada".

De su rival de mañana, el Berlín Recycling Volleys, De Amo destaca que "es un equipo histórico y con un pabellón -Max-Schmeling-Halle- en el que a todos los jugadores nos gusta jugar aquí, porque el ambiente que se vive aquí es increíble, porque además su equipo de voleibol es uno de los referentes deportivos de esta ciudad". "Es un pabellón muy especial, es un privilegio para nosotros poder jugar aquí con esta gente y con el ambiente que se crea aquí", explica.

El colocador del Guaguas destaca sobre el ambiente de voleibol que se genera sobre todo en los países de Centro Europa, que "se trabaja muy bien, el voleibol está creciendo mucho, tiene mucha afición y al final eso se nota a nivel de presupuestos, de jugadores y de afición, de espónsors, de iniciativas de los clubes, que lógicamente tienen más recursos por esa gran masa social que tienen detrás, por estar haciendo las cosas muy bien".

La importancia de empezar ganando

Echando una mirada al grupo C en el que juega el Guaguas, en el que además del Berlín tendrá que enfrentrarse al vigente campeón de la Champions, el Perugia y al VK Lvi Praha checo, el madrileño destaca la importancia de este primer partido en tierras alemanas: "Es fundamental porque si clasifican los dos primeros y tenemos al Perugia, que aunque no salimos con derrota lógicamente hay un respeto grande hacia ellos, por eso empezar con buen pie puede ser un paso muy grande para poder llevar de otra manera todo el grupo, porque empezar con una derrota nos lastraría ante un rival directo como va a ser el Berlín y aún sabiendo la dificultad que tiene este partido, sabemos de su importancia para nosotros".

En su opinión, el éxito de clasificarse por segunda vez para la disputa de la fase de grupos de la Champions, "al final es por el proyecto que ha ido creciendo cada año, como ha ido dando cada año un pasito más, el club está apostando muy fuerte por poder jugar ante los mejores equipos de Europa". En cuanto al techo continental de los amarillos, "la realidad es que el resto de Europa le había perdido el respeto a la Liga española y ahora es un ¡ojo que vienen los del Guaguas!, porque no seremos un equipo que ha ganado la Champions, pero ya la gente nos va respetando más por lo que nos hemos ganado durante los últimos años". En este sentido, De Amo considera que "antes creían que iba a ser una eliminatoria fácil y sin embargo, ahora la ven como una eliminatoria de tú a tú".