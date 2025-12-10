La Liga Cabildo de Gran Canaria pone fin a su Fase Regular con los dos primeros puestos decididos

Abre la jornada el Almogarén-Castillo este viernes a las 21:00 en el terrero José M. Hernández. Los de Valsequillo solamente han perdido una luchada, contra el Unión Gáldar, y quieren llegar con las mejores sensaciones a la lucha por el título de la próxima semana. Por su parte, el Castillo no se ha estrenado todavía en la Liga Cabildo de Gran Canaria y quiere despedirse con un triunfo que haga mirar el futuro con optimismo.

El sábado a las 20:00 en el Municipal de Gáldar, el Unión Gáldar recibe a un Castro Morales que ha hecho un buen papel en su estreno en la Primera Categoría. Con dos victorias en su casillero, los teldenses son conocedores que la temporada es larga y están poniendo las bases para cosechar éxitos. Mientras, el Unión Gáldar está refrendando las ilusiones que había antes del comienzo de la Liga Cabildo de Gran Canaria y qué mejor que hacerlo en forma de triunfo para cerrar la clasificación como líderes y teniendo el Municipal de Vecindario como único foco para el próximo viernes 19 de diciembre.

Maninidra y Santa Rita quieren apretar por los dos primeros puestos de la Segunda Categoría

La séptima jornada comienza este jueves con un Santa Rita, cuarto con 9 puntos, que recibe la visita del colista Roque Nublo -21:00, Tomás el Bombero-. Los locales, de conseguir la victoria, seguirían soñando con alcanzar los puestos que ostentan actualmente Unión Agüimes y Guanarteme, respectivamente a falta de tres jornadas.

Para el viernes, el líder Unión Agüimes visita el Francisco Hernández a partir de las 21:00 para enfrentarse a Los Guanches. El conjunto sureño tiene la oportunidad, si se dan otros resultados, de estar matemáticamente clasificado para la final de la categoría de plata.

Por último, a las 21:00 en La Gallera, el duelo más atractivo de esta jornada, ya que el segundo clasificado se enfrenta al tercero. Guanarteme y Maninidra se verán las caras en una luchada que promete espectáculo y, sobre todo, con la vista puesta en intentar, los locales, defender la segunda plaza y, los visitantes, apurar sus opciones de arrebatarles ese puesto.

Duelo por lo más alto en Tercera Categoría

Este jueves la categoría de bronce de la Liga Cabildo de Gran Canaria promete emociones fuertes en su octava. Con dos jornadas en simultáneo para el jueves a las 21:00, en El Doctoral el colista Unión Doctoral recibe al tercer clasificado Unión Sardina que tendrá un ojo puesto en lo que esté sucediendo en Lomo Cementerio.

Los dos equipos que copan lo más alto de la clasificación con 15 puntos, se ven las caras. Con el antecedente de la primera jornada donde el Castro Morales B venció 10-12 al Tinamar, los de San Mateo tienen una oportunidad de oro para auparse al liderato y, por lo que pudiera pasar, luchar el luchaverage particular.

Por último, el viernes a las 21:00 en La Presa, el Adargoma recibe a un Ajódar que ya sabrá los resultados de los tres primeros clasificados y, si consigue la victoria, podría apretar más la lucha por estar en la final de la Tercera Categoría.

En la Liga ABT Canarias Sénior-Femenino, Santa Rita y Unión Sardina pueden tomar las primeras distancias

El jueves a las 18:30 en el Municipal de Vecindario, el Unión Sardina recibe al Guanarteme con la opción de conseguir un 3 de 3 en el arranque de la Liga ABT Canarias en su categoría Sénior. Las visitantes, con solo una victoria en tres jornadas, quieren empezar a alzar el vuelo.

También el jueves, a las 19:30 en el Salustiano Álamo Suárez, el Ramón Jiménez, que todavía no conoce lo que es ganar, recibe al Maninidra, una victoria en dos luchadas.

Por último, el sábado a las 18:30 en el terrero Tomás el Bombero, el líder Santa Rita recibe la visita de un Roque Nublo que solamente ha disputado una luchada en lo que llevamos de temporada, además con derrota.