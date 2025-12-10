El Proyecto Ganar se refuerza con la incorporación de 28 nuevas federaciones deportivas.

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias incorpora 28 nuevas federaciones al Proyecto Ganar, con la que refuerza el alcance de esta iniciativa orientada a impulsar valores en el deporte base isleño.

Con este motivo, este miércoles se celebró en Santa Cruz de Tenerife una reunión informativa con los nuevos integrantes en la que se expusieron los objetivos del programa, las acciones previstas y las bases del trabajo conjunto que se llevará a cabo en los próximos meses.

En concreto, las nuevas federaciones regionales que se incorporan a la iniciativa son las de ajedrez, atletismo, bádminton, béisbol y sóftbol, bola canaria y petanca, boxeo, ciclismo, deportes aéreos, deportes para personas con discapacidad, esgrima, esquí náutico, hípica, hockey, judo y deportes asociados, karate, lucha del garrote canario, montañismo, natación, pádel, patinaje, piragüismo, surf, taekwondo, tenis, tiro con arco, triatlón, vela y vela latina canaria.

El acto, impulsado por la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte, que coordina José Francisco Pérez, contó con la presencia de presidentes y representantes de los nuevos integrantes que se incorporan al proyecto. Sobre esta nueva adhesión a Ganar, Pérez reconoció que "supone un paso decisivo para consolidar un modelo deportivo más seguro, formativo y alineado con los valores que queremos promover en Canarias. Su participación demuestra el compromiso real del tejido federativo con la mejora continua y con la construcción de entornos que protejan y acompañen a nuestros jóvenes deportistas. Agradecemos a todas las federaciones su confianza, apuesta y colaboración con esta iniciativa".

El Proyecto Ganar, impulsado en 2018 en el ámbito futbolístico por el actual responsable de la citada dirección general, se relanzó en septiembre de 2024, de la mano de las federaciones de baloncesto, balonmano, fútbol, lucha canaria y voleibol para promocionar la convivencia y evitar situaciones violentas entre los jóvenes canarios que practican distintas modalidades deportivas.

Este proyecto sigue avanzando mediante la consolidación de alianzas estratégicas que permitan fortalecer su alcance e impulsar su implementación en 28 nuevas federaciones deportivas de Canarias. Entre las acciones previstas se incluyen las formaciones del Instituto Canario de Arbitraje Deportivo (ICAD), la Antorcha de la Concordia, la participación en Capitanes en + de las federaciones con ligas regulares de equipos, Árbitros Sub-18, uso de locuciones y vídeos de concienciación, así como la participación en talleres de ecca.edu y colegios oficiales de psicología.

Ganar sigue creciendo y consolidándose como una iniciativa clave del Gobierno de Canarias para promover valores y prácticas seguras en el deporte. Ganar amplía su alcance y refuerza su compromiso con una práctica deportiva más segura, inclusiva y formativa en toda Canarias. Una cooperación que refuerza la formación integral de los diferentes agentes deportivos, con el firme propósito de generar entornos deportivos más responsables y positivos para todos los participantes.