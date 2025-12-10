DOMINÓ
El Teror Pito 4 y el Santiago Apóstol dinamitan el triunvirato de la Primera Categoría de la Liga Insular de Dominó
El San Rafael lidera la máxima categoría en solitario con un punto sobre el Socuma, mientras que el San Porruño es colíder de Segunda con el Arinaga
Nuevo vuelco clasificatorio al término de la 10ª jornada en la Primera Categoría de la Liga Insular de Dominó. El Teror Pito 4, con su victoria a domicilio sobre Los Canariones Andamios Padrón (3-9) y el Santiago Apóstol con su empate en casa ante el Socuma, han dinamitado el triunvirato existente hasta el momento en la cabeza de la tabla, quedando como líder en solitario el San Rafael, que sí logró imponerse en su duelo con el RC Victoria (7-5).
RCV Canteras y Tenoya La Suerte se alejan de la cabeza
En cuanto a la Segunda Categoría, el Arinaga Grupo Bolaños deja de ser el líder en solitario tras caer en su duelo directo con el San Porruño (7-5), que se coloca en cabeza, aunque con los mismos puntos que su rival, 14, coliderando ambos la categoría de plata.
Tercero se coloca el RCV Canteras, tras su empate en casa con Los Mocanes, a tres puntos de la cabeza, los mismos que tiene el Tenoya La Suerte, que es cuarto, tras caer en casa contra todo pronóstico ante el Faro Dunas (octavo), que le endosó la mayor diferencia de puntos de la 10ª jornada en la Segunda Categoría (3-9).
- Las Palmas de Gran Canaria cesa al gerente de turismo por no ir al trabajo y "falta absoluta de gestión"
- La Aemet avisa de un cambio radical del tiempo este miércoles en Canarias: un frente de lluvias barrerá el Archipiélago
- No hay derecho a que en pleno siglo XXI sigamos así': vecinos de Siete Puertas exigen la finalización del alcantarillado
- La Aemet anuncia la llegada de un frente con lluvias en Canarias este miércoles: descenso térmico y viento del nordeste
- Atraque de riesgo en el Puerto de Las Palmas
- Un nuevo tribunal mantiene que Miguel Ángel Ramírez dejó de gestionar Seguridad Integral Canaria en 2011
- El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
- ¿Felo Monzón en lugar de Juan Carlos I? El cambio de nombre de la avenida de Las Palmas de Gran Canaria recobra fuerza