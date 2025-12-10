El Teror Pito 4 y el Santiago Apóstol dinamitan el triunvirato de la Primera Categoría de la Liga Insular de Dominó

Nuevo vuelco clasificatorio al término de la 10ª jornada en la Primera Categoría de la Liga Insular de Dominó. El Teror Pito 4, con su victoria a domicilio sobre Los Canariones Andamios Padrón (3-9) y el Santiago Apóstol con su empate en casa ante el Socuma, han dinamitado el triunvirato existente hasta el momento en la cabeza de la tabla, quedando como líder en solitario el San Rafael, que sí logró imponerse en su duelo con el RC Victoria (7-5).

RCV Canteras y Tenoya La Suerte se alejan de la cabeza

En cuanto a la Segunda Categoría, el Arinaga Grupo Bolaños deja de ser el líder en solitario tras caer en su duelo directo con el San Porruño (7-5), que se coloca en cabeza, aunque con los mismos puntos que su rival, 14, coliderando ambos la categoría de plata.

Tercero se coloca el RCV Canteras, tras su empate en casa con Los Mocanes, a tres puntos de la cabeza, los mismos que tiene el Tenoya La Suerte, que es cuarto, tras caer en casa contra todo pronóstico ante el Faro Dunas (octavo), que le endosó la mayor diferencia de puntos de la 10ª jornada en la Segunda Categoría (3-9).