Los títulos nacionales de surf se deciden en Gran Canaria

Los títulos de campeón y campeona de la Liga Pro Surf 2025 se deciden este año en aguas grancanarias con la celebración del Open LPA Surf City 2025, última parada de la Liga Pro Surf 2025 perteneciente a la Federación Española de Surfing. La prueba tendrá lugar en la reconocida ola de La Cícer de la Playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria del 19 al 21 de diciembre con la presencia de los mejores surfistas del panorama nacional en lucha por convertirse en campeón y campeona 2025.

Hoy se ha presentado oficialmente con la presencia del consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, el gerente del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Eloy García y el director del Open LPA Surf City 2025 Vicente Pérez.

Cumpliendo ocho años de historia, el Open LPA Surf City es ya todo un referente del surf en España además de una de las pruebas más importantes del calendario de surf nacional. Este año llega como una de las tres únicas pruebas de máximo coeficiente que forman parte de la Liga Pro Surf. Al tratarse de la última parada la ola de LA Cícer será decisiva para coronar a los ganadores de 2025. La competición llega a Gran Canaria con los títulos aún en el aire y tras un circuito de gran solidez y enorme nivel competitivo cada punto cuenta en la lucha por los entorchados nacionales.

En chicos, la Liga Pro Surfing.es, máxima competición nacional masculina de surf, que cuenta tanto con surfistas con experiencia internacional como con jóvenes promesas que están consolidando su progresión llega con resultados muy ajustados, con una igualdad notable en los primeros puestos, por lo que cada maniobra será determinante para definir el ranking final. La presencia en el Open LPA Surf City de deportistas de la talla del vigente campeón Luis Díaz, Kalani Da Silva o Néstor García aseguran el mayor espectáculo y la máxima emoción en una prueba en la que los riders lo darán todo por hacerse con el título.

En la categoría femenina, la Liga Pro Iberdrola, referente nacional del surf femenino, la emoción está garantizada: la igualdad mostrada en los resultados, el nivel técnico exhibido en cada manga durante todo el circuito y el rendimiento de las principales favoritas anticipan una última cita de máximo nivel competitivo. Este año la competición no hace más que confirmar el crecimiento sostenido del surf femenino en nuestro país. En el Open LPA Surf City la actual campeona Lucía Machado defenderá su título ante rivales como Melania Suárez o Silke Martínez en una lucha en la que todo puede ocurrir. El Open LPA Surf City 2025 es valedero además para el circuito canario de surf open, perteneciente a la Federación Canaria de Surf.

En esta edición el Open LPA Surf City llega con importantes novedades, el premio a la mejor maniobra tanto en categoría masculina como en femenina, el Open LPA Challenge, con una tabla de surf para cada ganador y el Open Tag Team, un novedoso formato con 1.500 euros en premios en el que se competirá por parejas mixtas y que añadirá aún más emoción a la prueba.

Desde 2023 el evento viene celebrando el Gran Canaria Surf Fest, un completo programa de actividades de ocio y deporte al aire libre paralelo a la competición, todas ellas relacionadas con la playa, como yoga, tenis playa o talleres de surf. Fomentando la participación activa por parte de aficionados y público asistente. Sin olvidar uno de los elementos más importantes de este evento, su componente social, con la participación de diferentes colectivos como personas con Síndrome de Down, a través de Trisomía 21, niños con cáncer y sus familias con la participación de la Fundación Canaria Pequeño Valiente o actividades con personas con autismo. Mercadillo, terraza junto al mar y música completan la oferta del Gran Canaria Surf Fest.

El Open LPA Surf City es además un evento sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Fomenta el uso de transporte colectivo, la recogida selectiva de residuos y el uso de envases reutilizables. Además de cuidar del entorno natural en el que se celebra, tanto el arenal como el propio paseo.

El campeonato cuenta con un exhaustivo plan de medios que ofrecerá minuto a minuto lo mejor de cada jornada a través de vídeos, fotografía y resúmenes diarios que podrán seguirse a través de las redes sociales del evento y su web oficial.

En palabras de Aridany Romero, se trata de un "gran evento deportivo, un espectáculo y un elemento de atracción para generar economía, en torno a nuestras playas y nuestros destinos turísticos, por eso las administraciones nos involucramos," destacando un campeonato que se celebra "en pleno invierno, un espectáculo deportivo de primer orden con el que exportamos lo mejor que tenemos, nuestro destino turístico, sol y deporte en la playa en diciembre."

Para Eloy García "es un privilegio albergar una prueba de estas características en Las Palmas de Gran Canaria con este nivel de organización, con dos deportistas de Las Palmas de Gran Canaria con opciones de coronarse campeones y con la posibilidad de promoción que supone para la ciudad, animamos a la participación de aficionados y de toda la ciudadanía."

Vicente Pérez agradecía su apoyo a instituciones públicas y empresas privadas en una prueba "que en su octava edición se convierte nuevamente en decisiva para conocer a los nuevos campeones de las ligas Pro Surf nacionales. Espectáculo y emoción garantizados ya que los títulos se decidirán en una de las olas más reconocidas del surf español, La Cícer, en Las Palmas de Gran Canaria." El director del campeonato recordaba que se trata de un evento "respetuoso con el medioambiente, comprometido socialmente con colectivos vulnerables y ofreciendo siempre interesantes novedades, como una competición por equipos mixtos que dará mucha emoción."

Las inscripciones del Open LPA Surf City 2025 se podrán realizar a través de la web de la federación www.fesurf.es y la web oficial del evento www.grancanariasurfest.com.

Gran Canaria y su capital se consolidan como destino del mejor surf nacional

La isla de Gran Canaria, con sus 236 kilómetros de costa y más de 60 kilómetros de playas es indiscutiblemente destino de surf y olas. Miles de turistas, deportistas y aficionados al surf llegan cada año llamados por sus grandes atractivos: un clima privilegiado los 365 días del año, impresionantes playas de oleaje diverso aptas para la práctica de todo tipo de modalidades y una planta hotelera de primer nivel.

Campeonatos como el Open LPA Surf City consolidan a la isla como referente en el mundo del surf. Todo ello además en pleno invierno, haciendo del destino un escaparate del deporte al aire libre, del turismo activo y del estilo de vida sostenible y respetuoso con el medioambiente. La imagen de Gran Canaria queda así ligada a deporte, naturaleza y turismo saludable y sostenible.

La zona de La Cícer, en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria es uno de los principales enclaves surferos de Canarias. La capital pertenece a la Red mundial de Ciudades Surferas (World Surf Cities Network), de hecho, hace sólo unas semanas se convertía en sede de su asamblea anual, un evento organizado por el Área de Turismo y Ciudad de Mar del Ayuntamiento capitalino que reunía a representantes de 18 ciudades de Europa y América para debatir y trabajar sobre temas como la capacidad de transformación económica y social de este deporte.

Las Canteras reúne todos los requisitos para acoger un campeonato de estas características: buenas condiciones de viento y olas, una playa urbana con todas las instalaciones y comodidades necesarias para el deportista, ocio y restauración y negocios y escuelas relacionados con las disciplinas de las olas. Además de ser una playa accesible e inclusiva, para el disfrute de todo tipo de usuarios. Este año vuelve a ondear por duodécimo año consecutivo la "Q de Calidad Turística" que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española.

El Open Lpa Surf City 2025 está organizado por MPG Events, junto a la Federación Española de Surfing y la Federación Canaria de Surfing. Patrocinado por el Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes y Turismo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias a través de la viceconsejería de la Actividad Física y Deportes, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte y Turismo LPA, concejalía de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria. Colaboran las marcas Alisios, Viveros Godoy, Hotel Cristina By Tigotán Las Palmas, Audiovisuales Canarias, Aguas de Firgas, Decoratina Vinilos Decorativos, Red Bull, Emicela y Martínez Cano Canarias.