Adonai Mederos, cabeza de cartel del Canbox II de boxeo en La Gallera

El Pabellón de La Gallera del López Socas alberga el sábado 20 de diciembre la Canbox II, una velada de boxeo con el combate estelar profesional del grancanario Adonai Mederos con el púgil venezolano Anderson Rangel. El cartel se completa con 13 peleas amateur, dentro del calendario oficial de la Federación Insular de Boxeo de Gran Canaria. Las puertas se abrirán a las 18.00 horas y el primer combate comenzará a las 18.30 horas.

El evento, organizado por el Club Deportivo Fight Perdomo, cuenta con la colaboración del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria (IID) y del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria (IMD), reafirmando su apuesta por el deporte de base, el boxeo formativo y la proyección de nuevos talentos locales. “Queremos agradecer el apoyo que siempre nos ha prestado Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria; y Carla Campoamor, concejala de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, son dos pilares fundamentales en este proyecto en el apoyo al deporte base”, manifestaron los organizadores Carlos Perdomo y Cristian Caballero.

Segunda pelea profesional para Mederos

El combate estelar de la velada tendrá como protagonista al boxeador profesional Adonai Mederos, de 31 años, muy vinculado al barrio de La Paterna, donde pasó su infancia y dio sus primeros pasos en la vida deportiva.

Desde los 13-14 años, Adonai se introdujo en los deportes de contacto, iniciándose en el Muay Thai y participando durante años en combates de K-1 y Muay Thai. Tras un tiempo alejado de la competición, regresó al mundo de los deportes de contacto a través del jiu jitsu y las artes marciales mixtas (MMA), hasta que el destino y la cercanía le llevaron a entrenar con Aythami, primero en clases privadas y, poco a poco, centrado cada vez más en el boxeo.

Con una intensa actividad en los últimos años, Adonai ha acumulado en este espacio de tiempo 11 peleas -incluida ya su pelea profesional- con un balance de dos derrotas y el resto combates resueltos con brillantez. Tras encadenar alrededor de 10 peleas en apenas un año y pocos meses, dio el paso definitivo. Su debut profesional tuvo lugar el 8 de noviembre, en el pabellón Juan Beltrán Sierra, donde logró una espectacular victoria por KO en el primer asalto, confirmando su potencial y su ambición en el boxeo de pago. En Canbox II afrontará ante el venezolano, afincado en Valencia, Anderson Rangel, un nuevo compromiso profesional con la intención de seguir escalando peldaños en su carrera.

Dentro de los 13 combates amateur, destacan otros dos estelares en la velada, uno estará protagonizado por dos púgiles amateur, José Eliuney y Néstor Ventura, ambos con un estilo muy agresivo y de ataque, a los que les gusta tomar la iniciativa y el intercambio de golpes. El otro tendrá como protagonistas a las púgiles Idaira García (CD Maduro Box) y Laura Sánchez (CD Fight Perdomo), dentro de la categoría élite femenino (54 kilos).

Impulso del boxeo local y de base

Canbox II trata de consolidar los objetivos con los que nació el proyecto, que no son otros que impulsar el boxeo de base en Gran Canaria; dar continuidad competitiva a los boxeadores y boxeadoras de los clubes de la isla; y ofrecer una plataforma para que los talentos locales, tanto amateurs como profesionales, puedan crecer ante su afición.

La colaboración del IID y del IMD resulta clave para seguir consolidando este tipo de eventos deportivos, que no solo fomentan hábitos de vida saludables y disciplina entre los jóvenes, sino que también dinamizan la actividad deportiva y social en la ciudad.