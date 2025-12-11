Campeonato del Mundo de Paddle Surf: vuelve el espectáculo a la playa de Las Canteras

La playa de Las Canteras repite como escenario de la gran final del Campeonato del Mundo de Paddle Surf, en la disciplina de olas. Una cita deportiva donde se prevé una participación cercana a los 60 deportistas. El desarrollo de la competición se llevará a cabo entre La Cícer y El Lloret y en esta sexta edición, se incluye como novedad la categoría máster, que competirá junto a los profesionales y juniors.

El Gran Canaria Pro-Am de la APP World Tour, que se celebrará desde el 16 al 21 de diciembre, se presentó en la sede de Turismo Gran Canaria, con la presencia del consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, y el organizador de la prueba, Björn Dunkerbeck.

Álamo destacó el valor promocional de este campeonato de talla internacional, que permite que Gran Canaria sea conocida como una referencia de primer nivel en el mundo del surf. El consejero subrayó además que pocas ciudades pueden presumir de un espacio como la Playa de Las Canteras, y en particular La Cícer y El Lloret, que repiten como escenario natural del campeonato.

Por último, agradeció a Björn Dunkerbeck por seguir liderando este proyecto y a los patrocinadores privados, "para que Gran Canaria siga siendo sede de este campeonato del mundo, y permanezca como una apuesta firme, estratégica y coherente".

En su intervención, Björn Dunkerbeck explicó que "esta es la sexta edición del Campeonato del Mundo de Paddle Surf, estamos muy contentos de repetir experiencia y que la Gran Canaria Pro-Am vuelva a situar a la isla como un interesante escaparate internacional".

"El paddle surf es un deporte que ha crecido exponencialmente en Gran Canaria, donde actualmente 15 escuelas ofrecen servicios de iniciación y es una manera muy sencilla y asequible de introducirse en los deportes acuáticos", apostilló Dunkerbeck.

Los mejores profesionales del Paddle Surf

La 'rider' canaria Iballa Ruano Moreno, campeona del mundo en esta disciplina en 2023, buscará hacerse de nuevo con el triunfo en su isla y subir a lo más alto del pódium. Junto a esta local, estarán nombres destacados esta edición como Taka Inoue (Japón), Luchy Cosoleto (Argentina), Benoit Carpentier (Francia), Luiz Dinis (Brasil), Kaede Inoue (Japón), Sebastian Gomez (Perú), Vania Torres (Perú) y el wildcard Airton Cozzolino (Italia), múltiple campeón mundial de kitesurf, que regresa a la competición APP World Tour.

La isla de Gran Canaria se estableció como sede de una de las pruebas del circuito de la Asociación de Profesionales del Paddle Surf (APP) en 2018. La APP cuenta con cuatro sedes en la actualidad, que acogen algunas de las distintas modalidades de la competición. De esta manera, la playa de Las Canteras se sitúa en el epicentro mundial del Stand Up Paddle y, en esta ocasión, es la única prueba del año del circuito en olas, lo cual asegura la convocatoria de los mejores del mundo en esta modalidad.

La Gran Canaria Pro-Am 2025 cuenta con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria a través del organismo Turismo de Gran Canaria, del Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Volkswagen Vehículos Comerciales, Imprenta Bordón, Boca Chancla Beach House, Aquarium Poema del Mar, Dunkerbeck Windsurf School, Jimmy Lewis, Haiku Sports y 7IFilm.com

Este Campeonato del Mundo se podrá seguir a través de la web oficial www.appworldtour.com, en el canal YouTube y en las redes sociales @appworldtour y @grancanariaproam.