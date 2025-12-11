Derrota por la vía rápida del Guaguas en Berlín en su estreno en la fase de grupos de la Champions League

Primer partido de la fase de grupos de la CEV Champions League y primera derrota europea de la temporada para el campeón español, el CV Guaguas, que visitaba a todo un histórico de la Bundesliga, como es el Berlín Recycling Volleys, que en un Max-Schmeling-Halle hasta la bandera, aprovechó para sacar músculo y doblegó al equipo dirigido por Sergio Miguel Camarero en tres asaltos, en los que sobre todo en el segundo, mostró su mejor voleibol llevando al límite a los teutones, entre los que se encuentra un ex de los amarillos, el central norteamericano, Matt Knigge.

La buena puesta en escena en el partido de los grancanarios les permitió sobrevivir al primer golpe a golpe del partido gracias a la certeza ofensiva del opuesto brasileño Walla Bezerra (7-7), pero los berlineses fueron incrementando con el paso de los minutos su nivel defensivo logrando abrir una pequeña distancia en el electrónico, merced a un triple bloqueo (14-10).

El Berlín aumentó su distancia en el marcador. Sergio Miguel Camarero se veía obligado a tener que congelar el partido para reordenar los ataques de su equipo, que se mostraba especialmente fallón y precipitado en la fase ofensiva del juego (20-14).

El cubano, con pasaporte italiano, Osmany Juantorena reactivó al Guaguas (21-19), pero los de Joel Banks volvieron a aprovechar las desconexiones amarillas para adjudicarse el primer set (25-20) con cierta superioridad.

El canto del cisne

El segundo asalto arrancó con otro aire para el Guaguas (1-3), que incrementó su ímpetu ofensivo, en busca de equilibrar las tablas en el marcador general del encuentro, pero los teutones equilibraron las fuerzas y aguantaron los arreones grancanarios (8-9), antes de romper la dinámica con el 12-10.

Camarero volvía a parar el encuentro para pedir tranquilidad a sus hombres ante el nuevo giro que daba el encuentro, recordándoles que a pesar de todo seguían vivos dentro del partido. Sin embargo, el Guaguas volvió a ahogarse en su juego y sufrió la eficacia del opuesto Jake Hanes, principal arma ofensiva ayer, de un Berlín Recycling Volleys que cerró el disputadísimo segundo set con un 29-27 que dejaba a los isleños sin recompensa en su mejor asalto del partido (2-0).

La factura

El golpe emocional sufrido por los grancanarios al no ver recompensado su esfuerzo en el segundo set y el verse con la soga al cuello en el marcador, con dos sets de desventaja, provocó una desconexión involuntaria, aunque justificable, de los jugadores del Guaguas, que pelearon el último asalto con más garra que juego, encontrándose una vez más con la rocosa defensa y el bloqueo de un sólido Berlín Recycling Volleys (22-15) que metía la directa para sumar la primera victoria de la fase de grupos, a costa de los sueños del campeón español.

Con el signo del partido ya decidido, los amarillos intentaron remar en contra de la derrota, en un Max-Schmeling-Halle que celebraba el buen juego de sus hombres, que se traducía en una victoria por la vía rápida ante los amarillos tras cerrar el duelo en los tres primeros sets disputados con un 25-17 en el tercero (3-0), que deja último del grupo C al Guaguas.