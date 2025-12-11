Josh Wade y Maite Maiora se suman a la lista de élites de The North Face Transgrancanaria

The North Face Transgrancanaria sigue sumando élites a la lista de participantes. El británico Josh Wade y la vasca Maite Maiora estarán presentes en la salida de la modalidad Classic la noche del 6 de marzo desde la playa de Las Canteras. Ambos corredores se unen a los nombres de Tom Evans y Katharina Hartmuth, ya confirmados en la distancia larga de la prueba, y Sara Alonso y Robert Pkemoi, quienes tomarán la salida en la Marathon.

El corredor del equipo The North Face cuenta con una de las puntuaciones más altas del índice ITRA, con 910 puntos, gracias a los resultados cosechados a lo largo de las últimas temporadas. Entre ellos destacan sus participaciones en las dos últimas ediciones de The North Face Transgrancanaria, donde obtuvo un octavo puesto en 2024 y un tercer puesto en 2025, solo por detrás de Caleb Olson y Jonathan Albon, primero y segundo respectivamente.

El británico, de 30 años, llegará a Gran Canaria como uno de los principales favoritos a hacerse con la victoria después de grandes actuaciones como la realizada en la pasada edición de UTMB, donde se subió al tercer cajón del podio. Asimismo, en su palmarés cuenta con tres victorias en las diferentes distancias de la Ultra-Trail Snowdonia en las ediciones de 2019 (84 kilómetros), 2022 (99 kilómetros) y 2023 (168 kilómetros) y una tercera posición en la Eiger Ultra-Trail, además de un octavo puesto en Lavaredo Ultra Trail esta temporada y un undécimo en la Madeira Island Ultra-Trail (MIUT) de 2022.

La veterana Maite Maiora, por su parte, participa por cuarto año consecutivo en The North Face Transgrancanaria, prueba además puntuable para el certamen internacional World Trail Majors que concentra las mejores carreras de ultradistancia del mundo, con el objetivo de estar entre los primeros puestos de la clasificación general.

La corredora del equipo Vibram, que cuenta con un índice ITRA de 730, finalizó por primera vez la modalidad Classic con un octavo puesto entre las mujeres en la última edición. En 2023 y 2024 estuvo presente en la distancia Marathon, con un cuarto y un noveno puesto, respectivamente.

Maiora, de 45 años, ha conseguido durante más de una década de carrera importantes triunfos como los conseguidos en Limonextreme y Gorbeia Suzien en 2014, Haría Extreme en 2015, Buff Epic Trail Aigüestortes en 2016 o Zegama-Aizkorri, Livigno Skymarathon y Tromsø Skyrace en 2017.

The North Face Transgrancanaria es una carrera organizada por Arista Eventos que cuenta con el patrocinio de las instituciones Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Gobierno de Canarias con Islas Canarias Latitud de Vida; el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria; el Ayuntamiento de Teror y el Ayuntamiento de Tejeda. Además, cuenta con el respaldo de las empresas The North Face, Hospitales Universitarios San Roque, Lopesan Hotel Group, ExpoMeloneras, 226ERS, Fred. Olsen Express, Sonocom Audiovisuales y Aguas de Teror.