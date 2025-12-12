El Rally Isla de Gran Canaria es cancelado por seguridad ante los posibles efectos de la borrasca 'Emilia'

El Rally Isla de Gran Canaria, decano de toda España, no ha tenido suerte esta temporada 2025 y finalmente no se podrá disputar en su 64º edición. La organización de la Escudería Maspalomas se vió obligada a su aplazamiento el pasado mes de mayo por la coincidencia de la Bajada de la Vírgen del Pino. Ahora en esta nueva fecha y siguiendo las recomendaciones del Cabildo Insular y las autoridades competentes, se cancela por segunda vez la prueba, debido a las circunstancias derivadas de la borrasca Emiliaque afectará a las islas este fin de semana, con mucha lluvia, viento, frío y sobre todo sus consecuencias en las carreteras grancanarias. Además, el Cabildo y los ayuntamientos tienen previsto suspender todas las actividades al aire libre en las próximas horas.

Desde el Cabildo Insular también se ha informado del cierre al tráfico de varias vías en la zona de la cumbre, con el objetivo de impedir el paso de vehículos, ya que se espera incluso alguna nevada importante. En parte, son carreteras que estaban integradas en el itinerario del rally, por lo que esta medida impide su normal desarrollo. Sin olvidarnos de los desprendimientos y otras derivaciones que pondrían en peligro la seguridad de participantes, miembros de la organización y aficionados.

Los protocolos de seguridad mandan

Por todo ello, desde el Cabildo se ha recomendado no continuar adelante con el rally. Acaymo Reyes, director de la organización del rallye, pide disculpas y comprensión por esta nueva suspensión y especialmente a los equipos y deportistas que habían confiado hasta última hora en su celebración. "Nuestra voluntad era continuar adelante y conscientes de que tendríamos un rally complicado por las adversas condiciones meteorológicas, pero al mismo tiempo diferente a lo habitual y desde el punto de vista deportivo más difícil y selectivo. Pero hoy en día, los protocolos de seguridad y emergencias implementados son de obligado cumplimiento y hacen incompatible la realización de eventos como un rallye, aunque sea el "decano" de Canarias y España".

El Rallye Isla de Gran Canaria 2025 tenía previsto comenzar hoy con las verificaciones previas de los vehículos participantes en el parking del anexo del Estadio de Gran Canaria hasta las 18.00 horas. Y a partir de las 19.30 la disputa del primer tramo en San Lorenzo en Las Palmas de GC, para continuar mañana con los tramos por el interior de la isla. Por causas ajenas a la organización, esta temporada se queda sin celebrar.