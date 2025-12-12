Rogelio Peñate, copiloto grancanario del WRC2: "Ha sido una locura correr 13 de las 14 pruebas del Mundial de rallys"

Rogelio Peñate, el copiloto grancanario campeón Mundial de Rally3 en 2024, valora su primer año junto al piloto paraguayo, Diego Domínguez, en la categoría Rally2 y como embajador del Rally Islas Canarias.

Un tercer puesto en el Rally de Arabia Saudí ponía el punto final a una temporada en la que se estrenaban en el Mundial con un coche de Rally2, ¿qué balance hace del curso?

Teníamos claro que este es un proyecto a dos o tres años, porque no es llegar y ganar. Es muy difícil que un novato llege al WRC2 y gane. En el caso del WRC3 nos costó tres años conseguirlo. Se tienen que dar muchos factores, entre ellos, que no haya un piloto que destaque sobremanera como ha sido el caso de Solberg este año que arrasó, hasta el punto de que ya ha conseguido un contrato como piloto de Rally1 para el próximo año. Al final hemos terminado 15º en el WRC2 Challenger, compitiendo con 40 pilotos, repetimos en el Mundial Júnior el sexto puesto del año pasado y en el WRC3 terminamos octavos.

¿Cómo ha sido el reto de correr 13 de las 14 carreras del Mundial, todas menos Estonia?

Ha sido una locura. Es durísimo. Tienes que ser profesional al 100% de esto, no hacer nada más, para poder hacer un Mundial completo, corriendo 13 o 14 rallys, que es lo que hacen todos los pilotos de Rally1, que pueden hacerlo porque viven profesionalmente de esto y les pagan las marcas. En el Rally2 los pilotos tienen que buscar dinero para correr y lo que sobra es lo que te da para vivir.

¿Cómo es la logística de tener que visitar 13 países diferentes en un mismo año?

Es muy duro el tener que viajar durante tantas horas. Ir a Chile nos llevó 12 horas, a Paraguay 11 horas, además del desplazamiento hasta Madrid. 15 horas se llevó el viaje a Japón repartido en dos vuelos; dos vuelos de cinco o seis horas nos llevó viajar a Kenia, un vuelo de Madrid a Arabia se lleva otras seis o siete horas. En el caso del coche, nosotros tenemos dos unidades, uno está en un contenedor todo el año. Por ejemplo, el primer rally del año que viene es el de Kenia, del 12 al 15 de marzo, y ya hemos enviado el choche hacia allí, que es con el que corrimos en Japón. Cuando llegue allí permanecerá en el contenedor esperando a que 15 días antes lleguen los mecánicos para revisar todo el coche por completo, adaptándole porque el rally de Japón era de asfalto y el de Kenia es de tierra. Cualquier cosa que falte tiene que ir en avión hasta Kenia. El otro coche, que es con el que corrimos en Arabia Saudí, se encuentra en Madrid, que ya volvió y es con el que correremos en Canarias.

Dentro de esa complejidad, ¿qué ha significado para usted el haber corrido en el estreno mundialista del Rally Islas Canarias y lo mismo para su piloto, Diego Domínguez, en el caso de Paraguay, al poder también correr en casa una prueba mundialista?

Le puedo reconocer que para nosotros fueron los dos mejores rallys de todo el Mundial. Demostraron que siendo novatos se pueden hacer las cosas muy bien. Probablemente en el caso del Rally de Paraguay sea elegido como el mejor del Mundial el próximo viernes en la gala de la FIA. En el caso del Islas Canarias, si no es el primero, será casi seguro el segundo, porque ambos recibieron sin duda alguna, una nota muy alta.

¿En qué ha sido mejor el Rally de Paraguay al Islas Canarias?

La diferencia creo que ha estado en como se ha involucrado el organizador, la gente y las instituciones en general. El propio presidente de Paraguay ha estado presente en varios actos del rally -presentación, previa, o en el Rally de Finlandia-. En el caso del Rally Islas Canarias pediría que se involucren más las instituciones públicas, sino que tampoco lo hizo el de pero también las marcas que patrocinan el rally, deben de tener sus stands visibles con entretenimiento para el público, intentar captar clientes en la zona de asistencia, más carpas Vips en los tramos para poder captar a más patrocinadores, faltan detalles que creo que es lo que sí hicieron por ejemplo en Paraguay y que nos faltó en Canarias para que sea todavía más grande.

¿Cómo fue su experiencia como embajador del Islas Canarias? ¿Seguirá siéndolo el próximo año?

Me encantaría seguir siendo embajador del Rally Islas Canarias, porque estoy presente en muchos de los rallys del Campeonato del Mundo y tengo contacto directo con el resto de pilotos. Es bonito vender el rally a tus compañeros e invitarlos a que uno de los rallys que sumen en sus campeonatos sea el nuestro.

«Cerramos el ciclo del Mundial Júnior y del Rally3 para centrarnos solo en el Rally2 en 2026»

¿Cuál es la hoja de ruta que tienen pensada para el 2026?

Estamos todavía trabajando en el presupuesto para intentar repetir la WRC2. Damos por concluido el ciclo del Júnior y del WRC3 y solo competiremos en el Rally2, porque es cierto que no ha sido fácilbajarnos del Rally2 para competir en el Rally3, porque son dos coches muy distintos y la adaptación requiere de kilómetros previos, son dos conducciones distintas aunque ambos vehículos sean 4x4. La potencia y la resistencia mecánica hace que las conducciones sean distintas en ambas categorías.

En el caso del Rally2, el coche ¿se adapta mejor a las carreteras de tierra o al asfalto?

El Toyota realmente se adapta mejor a la tierra, aunque no es un mal coche de asfalto. Tiene un recorrido de suspensión envidiable y eso hace que esté un paso por delante en los rallys de tierra.

¿Qué objetivo se marcan para el 2026?

Este año empezamos el primer rally de la WRC2 en Kenia, estábamos rondando los puestos de podio, pero tuvimos la mala suerte de que se nos rompió el motor y empezamos con un cero. En el campeonato siempre descartas un resultado y ya no podíamos descartar más resultados. Después vino el Rally Islas Canarias que fue el primero de asfalto que corríamos en esa categoría, por lo que no teníamos experiencia y no podíamos tomar riesgos, al final fuimos novenos, pero ya sabíamos que iba a ser un año de transición. En esta categoría hay un ritmo muy alto, pero al acabar en el podio en Arabia, nos da esa fuerza de saber que si nos respetan los problemas mecánicos y comenzamos en Kenia puntuando, creo que podemos pensar en intentar estar en el top 5.