El fondista Chema Martínez se suma a una San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria, que este año correrá por la paz

El atleta madrileño Chema Martínez, uno de los mejores fondistas de la historia de España, ya ha confirmado su participación este 31 de diciembre en la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria, que en esta edición correrá por la paz. La carrera más solidaria de Canarias, con el reto de los 10.001 participantes, contará con varios campeones en este objetivo de formar una gran marea blanca para pedir el fin de los conflictos en el planeta.

Con más de 130 conflictos armados en activo hoy, la cifra más alta en décadas y con cientos de miles de personas que huyen de la guerra en el mundo, la San Silvestre estrena mensaje en favor de la paz. “Corremos por lo que importa”, así versa la camiseta que ha presentado Chema Martínez, olímpico en Beijing 2008, Atenas 2004 y Berlín 2009, además de varias veces campeón de Europa y de España, miembro de la Selección Española durante casi una década, y con más de medio centenar de medallas y títulos en su palmarés.

Chema Martínez se convierte así en uno de los padrinos de una de las San Silvestres más multitudinarias del país, en la que será su primera vez en la carrera grancanaria para llevar aún más lejos el mensaje de esta edición. “Hay miles de motivos para correr, pero este es muy importante, sobre todo en estos últimos años donde la realidad nos ha hecho ser más conscientes de lo importante que es que haya paz”,

Chema Martínez se suma a la gran marea blanca para pedir el fin de las guerras para, algún día que “no sea necesario correr por esto porque vivimos en un mundo en paz”. El fondista de Madrid viajará a una isla que conoce bien y para mantener la tradición. “Participar en un evento con 10.000 personas es fuerza para comenzar el año con nuevos propósitos, con un espíritu diferente y con la energía de la carrera, que te llena y te impulsa”.

Su primera San Silvestre fuera de Madrid

Esta San Silvestre es “para mí será especial porque es mi primera fuera de Madrid”, y supone terminar el año con lo que más le gusta hacer “con las mismas ganas de correr y de terminar el año de la mejor manera posible, para afrontar el nuevo con una buena energía”. La expectativa, confiesa, está muy alta.

“Más que una carrera es una gran fiesta” que no ha querido perderse para cerrar 2025. “No importa quién gane, porque ganamos los 10.000 que vamos”, con ganas de pasarlo bien “y por un propósito solidario, que no hay motivo mejor”.

Está preparado y “como cada vez que afronto la competición, listo para darlo todo”. Aunque ha sido deportista de alto nivel, confiesa, “tener la posibilidad de correr juntos, todos aquellos que amamos correr, seamos deportistas o no, es un regalo”. A quien se lo está pensando aún en esta edición, Martínez tiene claro un mensaje. “Si miles y miles de personas en todo el mundo despiden el año corriendo, ¿por qué no probarlo? Y por qué no intentar a ver qué ocurre si terminas el año de esta manera”, aconseja que aún no ha confirmado plaza en una carrera que aún tiene la inscripción abierta.

Además, para él es una oportunidad para regresar a Gran Canaria, para cerrar y empezar el año en una isla llena de rincones de los que enamorarse. “La gente muchas veces se limita a visitar Maspalomas, Playa del Inglés, que son imágenes que han trascendido al resto del mundo” pero él sabe que la isla es mucho más. Para entrenar, competir, de vacaciones… “he tenido la gran suerte de conocer la isla de la costa al centro, desde El Roque Nublo, hasta las palmeras en Tejeda y por eso sé que Gran Canaria es un lugar que tiene mucho que ofrecer y muchos lugares por descubrir siempre”.