Jornada clave para el Guaguas y el Bus Leader San Roque

La novena jornada de la Superliga de Voleibol Masculina se presenta como clave para los objetivos de los dos representativos grancanarios, el CV Guaguas y el Bus Leader San Roque.

El conjunto amarillo aterriza en Tarragona con una doble misión. Por un lado, defender el liderato con un triunfo de un Grupo Herce Soria del que solo le separa un punto. Y por otro lado, sacarse la espina de su debut en la fase de grupos de la CEV Champions League, en la que cayó derrotado por la vía rápida ante el campeón de la Bundesliga, el Berlín Recycling Volleys.

Los tarraconenses no deberían de poner en peligro el triunfo de los grancanarios. Son los colistas de la clasificación y han caído derrotados en sus ocho encuentros disputados hasta la fecha.

A puerta cerrada en El Batán

Por su parte, el San Roque se juega en casa gran parte de sus opciones de clasificarse por primera vez en su historia para la disputa de una Copa del Rey. Los chicos del barrio no podrán contar con el apoyo de su fiel afición, tras adoptar la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que el duelo ante el Cisneros La Laguna (17.30 horas) se juegue a puerta cerrada por los protocolos de seguridad activados ante la presencia de la borrasca Emilia en la Isla desde el día de ayer.

Los tinerfeños llegan a la cita como séptimos, mientras que los grancanarios son octavos, con solo un punto de margen sobre el Benidorm y el Leganés, sus más inmediatos perseguidores en la tabla. n