ARTES MARCIALES
Jorge de Sancho y Patricia Gutiérrez suman sendos oros en la Liga Nacional de karate en el Puerto de la Cruz
Dos platas y 11 bronces completan el botín de los clubes de la provincia de Las Palmas
Un total de 15 metales son los logrados por los representantes de la provincia de Las Palmas en la Liga Nacional de Karate que se ha celebrado en el Puerto de la Cruz.
Los grandes triunfadores fueron Jorge de Sancho, del ACD Neko y Patricia Gutiérrez, del Gankaku, que lograron el oro en la categoría de kumite en - 45 Kg y en veteranas 35-40 años, respectivamente.
En la categoría de katas la única medalla la logró Lucas Tovar, del ACD Neko, en categoría alevín.
Gran éxito en la categoría kumite
El resto de medallas llegaron en la categoría kumite, en la que logró la plataAmelie Yaiza Skiba, del AD Poliarrecife (júnior +59 kg) y Lara Cordero, del CD Kinamic (veteranas 35-40).
Por último, las medallas de bronce fueron a parar a manos de Darío González, del Club Karate Hermanos Alemán (juvenil + 42 kg), Luca Pirez, del ACD Neko (juvenil +48 kg), Diego Díaz, del Club Karate Hermanos Alemán (cadete + 70 kg), Gorka Guerra, del Club Karate Hermanos Alemán (júnior + 68 kg), Nerio Moreno, del ACD Neko (júnior -76 kg), Pablo Pérez, del Gym Sur Stylón (sub 21 + 67 kg), Abdalla El Jaafari, del AD Poliarrecife (veteranos 35-40 kg + 75 kg), Dimas Viñoly, del Suhari-Lanzarote (veteranos 51-60 -75 kg), María Lorenzana, del CD Kinamic (sub 21 - 68 kg) y Silvia del Castillo, del Suhari-Lanzarote (veteranos - 51 kg).
