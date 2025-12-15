El Judo Club Las Nieves-Akari logra 15 medallas en la última cita del año

El Judo Club Las Nieves-Akari cerró el calendario competitivo de 2025 con una destacada actuación en la Copa de España A Cadete y Copa de España Infantil "Granadilla de Abona", competición en la que participaron 427 deportistas procedentes de distintas comunidades autónomas y de Portugal.

En la categoría cadete, el club sumó siete medallas, con tres oros para Alexia Romero (-40 kg), Aisha M'Bengue (-70 kg) y Aimar Lobato (+90 kg). Cabe resaltar la solidez mostrada por Aisha M'Bengue y Aimar Lobato, quienes resolvieron todos sus combates por ippon, máxima puntuación del judo.

Las medallas de plata fueron para Carlos Melián (-60 kg) y Nicolás Ramírez (-81 kg), tras completar una gran competición y caer únicamente en la final. Las medallas de bronce llegaron de la mano de Gael Betancor (-55 kg) y Marta Monzó (-44 kg), en categorías de máxima exigencia.

Además, Yeremay Marrero (-73 kg) disputó la medalla de bronce tras alcanzar las semifinales, finalizando la competición en una meritoria quinta posición tras caer ante el campeón y en el combate decisivo por el bronce.

En categoría infantil, el club volvió a subir al podio en varias ocasiones. En la modalidad Promo, Alexander Moro (-38 kg) se proclamó subcampeón, logrando la medalla de plata.

En la modalidad Élite, Valentina Hernández (-40 kg) obtuvo una destacada medalla de plata, mientras que las medallas de bronce fueron para Gara González (-52 kg), Valeria Suárez (-63 kg), María Santana (+63 kg), Nichel Acosta (-38 kg), Lleó Martínez (-42 kg) y Alie M'Bengue (-60 kg).

Asimismo, disputaron el combate por el bronce Diego Suárez (-38 kg), Héctor González (-46 kg), Cynthia Urrestarazu (-63 kg) y Nadia de León (+63 kg). Finalmente, 5ª posición.

Con estos resultados, varios deportistas del Judo Club Las Nieves-Akari se afianzan en el ranking nacional, valedero para acceder directamente al Campeonato de España.