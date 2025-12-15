LPA Trail supera los 250 inscritos de una decena de nacionalidades

La carrera de montaña LPA Trail 2026 ya supera los 250 inscritos de una decena de nacionalidades. La prueba, que se celebrará el domingo, 15 de marzo, volverá a contar con tres modalidades de 19, 11 y 5 kilómetros, así como con la carrera infantil LPA Kids para niños y niñas de 0 a 12 años de edad, y categorías de formación para infantiles, cadetes y juveniles.

Entre los participantes se encuentran representantes de una decena de países como Reino Unido, Hungría, Irlanda, Austria, Colombia y Francia. El evento, además, contará con una alta presencia femenina puesto que, hasta el momento, el 37% de las personas inscritas son mujeres, superando el porcentaje de ediciones anteriores.

Las inscripciones para las tres modalidades continúan abiertas a través de la web www.lpatrail.com. La LPA Larga, de 19 kilómetros y 178 metros de desnivel positivo, partirá desde el casco urbano de Santa Brígida. Los participantes se adentrarán por los barrancos de Santa Brígida, del Colegio y Guiniguada, antes de entrar al casco antiguo de Las Palmas de Gran Canaria para llegar a la meta, situada en la Plaza de Santa Ana.

La LPA Media volverá a salir en esta undécima edición desde el campo de fútbol de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y tendrá su llegada, al igual que el resto de modalidades, en Vegueta. Esta carrera contará con categorías de formación con una clasificación juvenil para los participantes de 17 y 18 años de edad.

La LPA Corta comenzará en el barrio de Lomo Verdejo para continuar por el barranco de Guiniguada hasta la Plaza de Santa Ana. El recorrido, rápido y accesible para todas las edades, tendrá una categoría infantil para niños y niñas de 13 y 14 años, así como una categoría cadete para atletas de 15 y 16 años. Asimismo, los menores a partir de 8 años también podrán ser parte de la LPA Trail acompañados siempre por un adulto, fomentando así el deporte en familia.

Vegueta, epicentro de la fiesta del trail

Un año más, la plaza de Santa Ana se volverá a convertir en una fiesta del trail. Además de acoger todas las llegadas, será el escenario de la LPA Kids con carreras infantiles divididas en dos categorías: 200 metros para niños y niñas de 0 a 7 años, y 500 metros para los participantes de 7 a 12 años de edad.