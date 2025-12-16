El CN Metropole reúne a los mejores saltadores del planeta en la primera prueba de High Diving de la historia de Canarias

Del cielo de Gran Canaria hacia la gloria. El Club Natación Metropole se prepara para albergar en sus instalaciones uno de los eventos más espectaculares de la historia del Archipiélago, al organizar la I Carlos Gimeno High Diving Cup el próximo domingo 28 de diciembre. Esta competición, que lleva el nombre del saltador metropolista —actual número tres del ranking mundial y subcampeón del mundo—, reunirá a una nómina de 16 clavadistas que ofrecerán un espectáculo único en las Islas.

El High Diving es una modalidad de saltos extremos en la que los atletas se sumergen en el agua desde 27 metros de altura en categoría masculina y 20 metros en la femenina. Para esta ocasión, el Metropole instalará una torre especial este viernes 19 de diciembre, con el objetivo de estar preparados para celebrar esta cita, en la que se rendirá homenaje al mejor saltador de High Diving de la historia del club grancanario.

Nico García Boissier, también protagonista de su propia competición

Por otra parte, el Metropole también desarrollará su habitual Diving Cup, que se celebra cada año y que en este 2025 alcanza su 44ª edición. En esta ocasión, la entidad ha decidido rebautizar este torneo internacional de saltos con el nombre de Nico García Boissier, uno de los grandes deportistas de la historia del club.

El saltador grancanario, que fue olímpico en Tokio 2020 y París 2024, además de bronce mundialista y plata europea en 2024, es actualmente entrenador de la sección de saltos del Metropole. Desde ahora, su nombre quedará ligado de forma permanente a este evento señero en Gran Canaria, una competición con una amplia y prestigiosa trayectoria.

La prueba, que se celebrará los días 29, 30 y 31 de diciembre, traerá a la Isla a equipos procedentes de Suecia y Noruega, además de saltadores de otras nacionalidades, reforzando el carácter internacional del torneo.