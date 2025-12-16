El grancanario que aprendió a ganar en Tenerife

Hay campeones que acumulan títulos y otros que escriben su propia historia. Mauro Quesada, sin duda, pertenece al segundo grupo. El joven bodyboarder canario se coronó campeón de España sub 18 después de imponerse recientemente en la última parada del circuito nacional, celebrada en Las Conchas (Santiago del Teide). Lo hizo en el epílogo de una temporada dura, en el cierre de su etapa júnior, y en un año que lo consagra como uno de los grandes prospectos del bodyboard archipelágico.

La victoria llega, además, en un lugar especial. Quesada, grancanario, se ha curtido en Tenerife. Aquí ha entrenado, ha evolucionado y ha ganado –más de una vez–. «Tengo mucha conexión con esta Isla desde hace mucho tiempo», reconoce. Tanto, que si uno quiere entender su historia –al menos la deportiva–, tiene que mirar hacia la isla picuda.

Las Conchas, La Caleta, Punta Blanca, El Socorro... son solo algunas de las olas que lo han visto crecer. Escenarios de campeonatos nacionales y europeos, sí, pero también de evolución personal. Porque, como él mismo resume, «una parte muy importante de su historia en el bodyboard se escribió en Tenerife».

Días después de proclamarse campeón de España, todavía con una mezcla de sorpresa y alegría, sigue digiriendo lo vivido. Confiesa sentirse «supercontento con este resultado». Un resultado –el título nacional sub 18– que es el fruto de una temporada trabajada con bisturí. «Este circuito ha sido duro, muy competido y lleno de momentos en los que tocó apretar más que nunca. Cada prueba me exigió dar lo mejor de mí, y por eso este título tiene un valor especial, acabar en el circuito como número 1 de España en la categoría Junior es algo increíble», compartió Quesada en sus redes sociales.

El mejor impulso

La temporada nacional echó a andar en Arucas, donde Mauro arrancó con victoria. Luego vino Galicia, aunque esa parada quedó fuera de su agenda porque coincidía con una prueba del circuito canario en La Caleta. Después, un segundo puesto en el Campeonato de España disputado en Gran Canaria que dejaba todo en suspense hasta la última parada. Y, en Las Conchas, el desenlace soñado. Mejor final, imposible. Y mejor impulso, tampoco.

Porque lo que se le viene no es poca cosa. Le toca al rider canario dar el salto a la categoría absoluta. O lo que es lo mismo –y él bien lo resume–, medirse «contra los más grandes». ¿Le impone o le motiva el reto? «Me motiva. Hace mucho tiempo que quiero competir ahí», sentencia.

Por tanto, y con el capítulo deportivo de 2025 ya cerrado, lo que se le viene encima a Quesada en el año venidero es uno de los mayores alicientes de su corta carrera: competir contra riders a los que ha tenido en un pedestal desde que era un crío. Algunos de ellos, admite, son sus «ídolos». Entre ellos, por ejemplo, el bicampeón mundial Amaury Lavernhe, su «referente de siempre, el que le guió de chico y todavía le guía». «Para mí, siempre será el mejor bodyboarder del mundo», afirma sobre el francés.

Las olas que lo definen

Hablar de Mauro Quesada es, inevitablemente, hablar también de las olas que han cincelado su estilo. Y muchas de ellas, cómo no, rompen en Tenerife. El joven rider quiere destacar dos templos muy personales: Alcalá –«de las mejores»– y El Socorro, en Los Realejos, referencia obligada incluso en el circuito europeo. «Estoy yendo habitualmente al Socorro», comenta, subrayando que se trata de «una de las pruebas más consideradas del circuito europeo». Allí, por cierto, firmó una de sus grandes gestas el año pasado, cuando se coronó como campeón júnior en una parada del European Tour of Bodyboard junto a su amigo, el portuense Ángelo López –ganador en la categoría Open–, con quien, más pronto que tarde, se cruzará en la categoría absoluta.

Bicampeón de España, dos veces campeón nacional por Comunidades, doble campeón de Canarias y campeón de Europa en 2024, Bolaños Quesada –con ese palmarés a cuestas– lanza un consejo a quienes comienzan a sumergirse en el bodyboard. «Que tengan paciencia», sugiere el canario. Él mismo confiesa que, en sus comienzos, se «veía un poco perdido», aunque pronto entendió que «el mar te lo da todo» y que, sin exagerar, es «uno de los mejores deportes que existen».