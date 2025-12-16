El deporte canario lamenta la pérdida de Jéremy Bernet: «Se ha ido la punta de lanza del motociclismo canario»

Adiós, campeón. Despedirse de alguien es una de esas situaciones que no resultan nada fáciles de afrontar cuando llega el momento. Sea cual sea la forma y el motivo, cerrar un capítulo trae consigo un pequeño listado de consecuencias que hay que saber llevar. Aun así, ese proceso humano de asumir una pérdida se recrudece cuando ese punto y final aparece de forma tan repentina como prematura.

Con el fallecimiento de Jéremy Bernet, a los 25 años, el pasado lunes se apagó una de las luces más brillantes de la historia del motociclismo canario. Su leyenda ha dejado una huella imborrable tanto en quienes lo conocieron a nivel personal como en aquellos que le vieron recorrer, con ese talento tan característico, cada uno de los tramos de los circuitos en los que compitió con tanta habilidad.

Ganador de todo lo ganable en el Archipiélago, el piloto grancanario rompió moldes desde una edad muy temprana, convirtiéndose rápidamente en una de las grandes referencias del mundo de las dos ruedas en las Islas. No había modalidad ni cilindrada que se le resistiera, ya que asumía cada nuevo desafío que aparecía con esa insolencia que solo alcanzan los mayores genios.

Todo ello, hasta el punto de conseguir subirse a una Moto2, lo que lo situaba ya muy cerca de los grandes circuitos y de las competiciones más legendarias.

Un talento precoz e innato

Alguien que conocía a la perfección la calidad de Bernet era su entrenador de toda la vida, Manuel Lorenzo, más conocido en el mundillo como Manolín, para quien el éxito de Jéremy se sustentó en la humildad y el trabajo. «Siempre quiso estar entre los primeros y ser muy competitivo. Por eso, gracias a su capacidad para esforzarse y a su modestia, se convirtió en un piloto excepcional», señala el preparador.

Sin embargo, Manolín asegura que la clarividencia de Bernet sobre una moto era «innata, sin lugar a dudas; hay personas que parecen haber nacido tocadas por una varita, y ese es el caso de Jéremy. Eso, sumado tanto a su propio sacrificio como al de su familia, le transformó en un corredor diferente. Para mí, ha sido el mejor».

Quien también destaca la destreza del piloto grancanario es Manuel Zurita, expresidente de la Federación Interinsular de Motociclismo de Las Palmas y vicepresidente del Motoclub Pódium. Para Zurita, Jéremy fue un piloto «que experimentó un progreso impresionante. De la mano de Manolín empezó a desarrollar todo su potencial. Aquí, en Canarias, lo ganó absolutamente todo».

Más allá de eso, ambas figuras subrayan el valor humano de un Jéremy Bernet muy querido por todos. «Era alguien familiar, siempre acompañado por su padre y su madre. Es cierto que era un poco tímido, pero muy buena persona», recalca Manuel Zurita.

Por su parte, Manolín asevera que siempre «hacía lo que le pedíamos, nos escuchaba y nuestro trato con él era de familia. Tenía un gran lado humano lejos de la pista y se portaba de forma excelente con todos. Para mí, es como haber perdido a un hijo; llevaba con él desde los siete años y su pérdida es como si me hubieran arrancado algo. Le hemos visto crecer, hemos viajado, competido… Es toda una vida».

La mala fortuna le jugó una mala pasada en su progreso

Aunque su capacidad nunca se puso en duda, la falta de apoyo económico y alguna caída jugaron en contra de Jéremy Bernet a la hora de dar el gran salto hacia el universo del Mundial de Motociclismo. De hecho, Manolín no tiene dudas de que el corredor isleño tenía el ADN necesario para «meterse de lleno en el mundo profesional; tuvo algunas caídas que le perjudicaron en el momento clave y ya se sabe lo complicado que es competir lejos de Canarias a nivel económico».

Por su parte, Zurita no duda a la hora de afirmar que Bernet demostró su «talento en los viajes que realizó a la Península. Con un poco más de apoyo, podría haber llegado un poco más lejos. Por ejemplo, Julián Miralles, expiloto del Mundial y descubridor de talentos, le tenía catalogado como uno de los mejores».

Una pérdida enorme para el motociclismo canario

Por último, tanto Manolín como Zurita coinciden en que con Jéremy Bernet se marcha una figura muy relevante para el motociclismo canario, que queda ahora profundamente tocado. «Su huella es imborrable por todo lo que consiguió y por cómo era como persona», reza el que fuera su entrenador, mientras que el exdirectivo destaca que con el adiós del piloto se va «la punta de lanza del motociclismo canario. Esto nos va a dejar marcados, pero nunca le olvidaremos».