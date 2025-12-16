El Rocasa da la alternativa al grancanario Dejan Ojeda

El Rocasa Gran Canaria tiene nuevo patrón. El elegido por la entidad teldense es un hombre de la casa, Dejan Ojeda, a quien no le ha temblado el pulso a la hora de dar un paso al frente para asumir la responsabilidad de dirigir desde el banquillo al tercer clasificado de la Liga Guerreras Iberdrola. La decisión de Carlos Herrera de dar un paso al costado, al no poder dedicarle al equipo las horas que demanda en el día a día por ser incompatible con su trabajo, dejaba un vacío en la primera plantilla que el técnico grancanario, de 27 años, no ha dudado en cubrir.

La directiva ha pretendido con esta elección dar continuidad al proyecto. Apuesta por un hombre de la casa, forjado en la cantera de la entidad teldense primero como jugador y posteriormente como técnico en las categorías de formación.

En los últimos cinco años, Dejan Ojeda ha ejercido de asistente del entrenador jefe del primer equipo, trabajando junto a Robert Cuesta, Juan Moreno, Iñaki Ániz, Antonio Moreno y Carlos Herrera.

En su primera oportunidad como técnico principal, el grancanario dirigió a la plantilla profesional en el play-out de la temporada 2023-24, salvándose de manera holgada la categoría. En la temporada siguiente Carlos Herrera cogió las riendas del cuadro teldenses; con él, el equipo ha seguido creciendo durante toda la campaña pasada y lo que va de ésta.

Dejan es hijo de dos exjugadores y actualmente entrenadores en la base, Diego Ojeda y Jadranka Franeta. Además, su hermano Marko está catalogado como uno de los jóvenes valores más prometedores del balonmano español.

El Rocasa le ha visto crecer y ahora le otorga la oportunidad de demostrar que está preparado para entrenar en la élite. Su redebut como entrenador jefe será mañana ante el Morvedre en el Pabellón René Marigil (19.00 horas), en el reinicio de la Liga Guerreras Iberdrola tras el parón del Mundial, en un encuentro enmarcado en la jornada 12. Clasificar al equipo teldenses para los playoffs y la Copa de la Reina, y volver a las competiciones europeas, son los objetivos a cumplir.