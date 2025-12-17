El CV Emalsa Gran Canaria cierra la primera vuelta con victoria

El CV Emalsa Gran Canaria se impuso en el derbi grancanario al CV Sayre Centro Comercial La Ballena (3-0) en el último partido en casa de 2025. Las amarillas se impusieron a un vecino que no lo puso fácil y dio la cara en todos los parciales, insuficiente sin embargo para llevarse algún punto del Arena.

De esta forma, el Olímpico suma una nueva victoria como local que les coloca en el sexto puesto de la Liga Iberdrola tras el término de la primera vuelta. Este sábado disputarán la duodécima jornada liguera, ante el Avarca de Menorca, para finalizar el año.

Liderazgo local

El partido comenzó de forma pareja, con momentos para los dos equipos (3-3). Las locales quisieron tener el mando desde el primer minuto, pero se encontraron con un Sayre que le hacía frente (9-9). Poco a poco, el Olímpico fue logrando su cometido, aumentando la ventaja en el marcador con el ataque como punto fuerte (16-12).

Las de Matías Montalbán ante la intensidad de las amarillas, apretaron y se fueron al primer tiempo muerto recortando distancias (17-15). La dinámica continuó siendo la misma durante el set, viéndose perjudicadas por fallos continuados en recepción (23-19), que el Emalsa supo aprovecharlos con efectividad para sumar de forma justa el primer parcial (25-19).

El segundo acto comenzó con un Olímpico organizado en defensa y ataque (5-1). El equipo visitante intentó ir a más, pero sin encontrar resultados notorios (8-4). Con Laura y Brown como destacadas, las locales iban lanzadas a por un nuevo set (12-6).

Tras ajustes en recepción, el Sayre intentó resistir y ponérselo difícil a sus rivales (19-16), llegando a igualar a puntos después de un buen saque de Sundara (21-21). Sin embargo, las olimpilocas despejaron dudas, y se volvieron a imponer con un gran ataque de Saray (25-23).

Volvió a entrar mejor el Emalsa en el inicio del último parcial (4-0). Pero de nuevo, se encontró con la respuesta del equipo de Matías Montalbán (4-4). Petra Indrova lideró, una vez más, la escapada local (11-7).

Tras el primer tiempo muerto del set, la diferencia entre ambos se tornó en palpable a favor de las locales (16-10). Sin embargo, el Sayre insistió con todo ante un Emalsa que aunque volvió a sufrir terminó llevándose con esfuerzo también el tercer parcial y el partido (26-24).