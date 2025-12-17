Esther Guerrero será la madrina de la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria 2025

La San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria contará en su edición de 2025 con una figura destacada del atletismo nacional e internacional. La atleta Esther Guerrero Puigdevall, una de las principales referencias del mediofondo español en la última década, ejercerá como madrina de esta cita deportiva y solidaria que cada 31 de diciembre transforma las calles de la capital grancanaria en un espacio de convivencia, deporte y celebración colectiva.

La presencia de la deportista catalana supone un respaldo deportivo de primer nivel para una prueba que se ha consolidado como la carrera solidaria más multitudinaria de Canarias y que este año se ha marcado el ambicioso objetivo de alcanzar los 10.001 corredores y corredoras.

Una madrina de prestigio para despedir el año corriendo

La elección de Esther Guerrero como madrina refuerza el carácter deportivo del evento y su proyección nacional. La atleta, olímpica y habitual en las grandes competiciones internacionales, no solo prestará su imagen a la carrera, sino que participará activamente en la prueba, compartiendo recorrido con miles de corredores populares el próximo 31 de diciembre.

Su presencia simboliza la unión entre el atletismo de élite y el deporte popular, uno de los rasgos que ha definido a la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria desde sus inicios. La carrera mantiene su espíritu abierto, familiar y solidario, pero da un paso adelante con novedades que buscan atraer también a corredores más competitivos.

Un 5K homologado como gran novedad deportiva

Entre las principales incorporaciones de esta edición destaca la implantación de un 5K competitivo homologado, que convivirá con la tradicional carrera popular. Esta novedad permitirá que atletas federados y corredores de mayor nivel puedan competir en un circuito oficial, sin que ello reste protagonismo al carácter festivo y participativo de la prueba.

Con este formato mixto, la organización aspira a sumar espectáculo deportivo y visibilidad nacional, manteniendo al mismo tiempo la esencia de una carrera pensada para todos los públicos: desde quienes buscan mejorar marcas hasta quienes participan caminando, disfrazados o acompañados de familiares y amigos.

La atleta Esther Guerrero. / Cedida por Esther Guerrero

Trayectoria deportiva de Esther Guerrero

Esther Guerrero llega a la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria con un palmarés consolidado tanto a nivel nacional como internacional. La atleta de Girona ha sido finalista mundial en pista cubierta en 2025, además de semifinalista en el Campeonato del Mundo al aire libre en 2023 y en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En el ámbito europeo, ha firmado resultados destacados, como la cuarta posición en el Campeonato de Europa al aire libre de Roma 2024 y varios quintos y sextos puestos en campeonatos continentales, especialmente en la distancia de 800 metros.

A nivel nacional, su regularidad ha sido una de sus señas de identidad. Ha sido campeona de España de 1.500 metros al aire libre de forma consecutiva desde 2019, campeona nacional en pista cubierta y poseedora del récord de España de la milla en pista. Su trayectoria la sitúa como una de las atletas más sólidas del atletismo español en los últimos diez años, según los datos recogidos por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA): https://atletismorfea.es.

Una carrera que encaja en su preparación deportiva

Desde el punto de vista competitivo, la prueba de cinco kilómetros se ajusta a la planificación deportiva de Esther Guerrero en esa fase de la temporada. La atleta ha explicado que este tipo de distancia le resulta útil en su preparación para el 1.500 metros, especialmente en los primeros meses del año, cuando prima el trabajo de volumen.

Más allá del rendimiento deportivo, Guerrero ha mostrado su entusiasmo por vivir por primera vez el ambiente de una San Silvestre en Canarias y conocer Gran Canaria, combinando competición y celebración en una fecha tan señalada como la Nochevieja.

Solidaridad y mensaje social en el centro del evento

Uno de los elementos que la atleta ha destacado es el carácter solidario de la prueba. La San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria destina su recaudación a proyectos sociales impulsados por ONG canarias, reforzando el vínculo entre deporte y compromiso social.

En esta edición, la carrera mantiene además un mensaje simbólico por la paz, que busca unir a miles de personas, independientemente de su nivel deportivo, en torno a valores de convivencia, respeto y cooperación. Este enfoque ha sido clave para que la prueba se consolide como una cita intergeneracional y participativa.

Objetivo: 10.001 corredores solidarios

La organización ha asumido el reto de alcanzar la cifra de 10.001 inscritos, un objetivo que, de lograrse, supondría un nuevo hito para el evento. Junto a Esther Guerrero, otros deportistas de reconocido prestigio, como el fondista Chema Martínez, ya han confirmado su participación, reforzando el atractivo de la carrera.

Esta combinación de figuras del atletismo, corredores populares y familias convierte a la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria en una de las citas deportivas más singulares del calendario insular.

Organización y apoyo institucional

La San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria está organizada por Top Time Eventos y promovida por el Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, y por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, mediante el Instituto Municipal de Deportes y el área de Turismo.

El evento cuenta además con la colaboración de diferentes entidades públicas y privadas que hacen posible su desarrollo, así como con un amplio dispositivo sanitario y logístico. La implicación institucional refuerza la apuesta por el deporte como herramienta de cohesión social y dinamización económica.